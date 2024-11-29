Я вам скажу қазақша Қазақ тілі 29 ноября 2024 г. 1:30 17 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Анжелика Шабданбекова преподает курс «Қазақша үйрен», предлагая ученикам ситуации из реальной жизни фото предоставлено библиотекой им. А. С. Пушкина Курс казахского языка от Анжелики Шабданбековой – это новая страничка в работе известного на всю страну усть-каменогорского клуба «Кел, сөйлесейік». Несколько лет назад он был создан по инициативе областной Ассамблеи народа Казахстана в стенах городской библиотеки им. О. Бокея и на сегодня открыл свои площадки практически во всех районах города. «Қазақша үйрен», например, собирает слушателей в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Сюда удобно добираться, прекрасное помещение, есть компьютеры, мониторы, интерактивная доска. Занятия всегда креативные. Они начинаются с импровизаций на повседневные темы: поход на рынок, поездка в общественном транспорте, разговор с кассиром... Сюжет чаще всего предлагают сами слушатели, преподаватель только помогает выстроить диалог. В свободные дни ученики выполняют индивидуальные задания и поддерживают общение онлайн. – Моя задача состоит в том, чтобы человек мог на государственном языке представиться, сделать покупки, – поясняет Анжелика. – Мы в живом диалоге отрабатываем обороты, которые нужны, например, чтобы купить на базаре овощи или молочную продукцию. Именно такой разговорный казахский нужен тем, кто приходит на курсы. Люди сами записываются и потом еще приводят своих друзей, знакомых, говорят, что им интересно. В клубе интерактивный формат, никакой рутины. По словам Анжелики, клубы казахского разговорного языка –бесплатные и для любого возраста – набирают популярность по всей стране. На сегодня они действуют в 12 городах и объединяют аудиторию в возрасте от 7 до 75 лет. Чем заметней роль государственного языка, тем активней интерес населения. Если при открытии курсов на первое занятие в Пушкинку пришли пятеро человек, то через месяц число слушателей выросло вчетверо. – Информация появилась в соцсетях, люди начали подтягиваться, – рассказывает преподаватель. – Я как-то услышала ответ одной женщины, когда ее спросили, зачем ей тратить на эти курсы время. Она говорит: «Когда ты живешь в Казахстане, важно знать казахский язык». Люди приходят не потому, что им делать нечего – они приходят за знаниями. Многие рассказывают, что хотели выучить язык в детстве, но не было условий, не было уроков казахского. Одним из правил клуба «Кел, сөйлесейік» является внимание к запросам аудитории. Слушатели могут проговаривать свои желания. Например, в Астане участники группы попросили уроки на природе – так интересней, и знания усваиваются легче. Анжелика со своими учениками регулярно устраивает практикумы, отправляясь в парк, торговый центр или просто на городские улицы. Важно втягиваться в разговорную среду, не бояться вступать в беседу. Группы, к слову, формируются из людей примерно с одинаковым уровнем. Поэтому на курсах царит дружеская атмосфера, каждый может ошибаться и не бояться, что ему сделают замечание. Более того, среди учеников молодого преподавателя немало казахов, взявшихся осваивать родной язык, несмотря на зрелый возраст. Самое любопытное – у Анжелики девичья фамилия Федотова. Папа – русский, мама – украинка. Дело в том, что ее детство прошло в селе в Жарминском районе, где все соседи были казахи. Она училась в школе с государственным языком обучения, ее мама, брат и сестра тоже прекрасно владеют казахским. – Помню, в первом классе учительница еще делала мне замечания за акцент, но это только подстегивало лучше учиться, – с улыбкой рассказала педагог. – Я окончила 11 классов на государственном языке. И еще у меня была соседка Молдир, она часто заходила к нам. Я с ней разговаривала и училась. На курсах тоже советую больше слушать казахскую речь – так быстрее накапливается словарный запас. По профессии Анжелика – учитель русского языка, работает в школе. Курс «Қазақша үйрен» она ведет больше для души. Два года назад молодой педагог приняла участие в областном конкурсе «Аяулы жас келін». Претенденткам на звание лучшей келін полагалось блеснуть знанием традиций, обрядов, кулинарного искусства, проявить творческие способности и смекалку. Женщину поддерживали муж, вся казахская родня с его стороны и лапочка-дочка. Она прочитала стихотворение Мукагали Макатаева «Үш бақытым», представила жюри кумыс собственного приготовления. И покорила судей мудрыми рассуждениями о симбиозе культур и традиций в Казахстане. – Родственники мужа уже не удивляются, что я знаю казахский язык и традиции, – заключила Анжелика. – И не просто знаю – я их чту. Рецепт мира и согласия в стране – в крепкой дружбе и взаимоуважении представителей различных этносов и культур. И государственный язык – то, что всех объединяет, поэтому его и хотят знать. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык