Я вам скажу қазақша

Курс казахского языка от Анжелики Шабданбековой – это новая страничка в работе известного на всю страну усть-каменогорского клуба «Кел, сөйлесейік». Несколько лет назад он был создан по инициативе областной Ассамблеи народа Казахстана в стенах городской библиотеки им. О. Бокея и на сегодня открыл свои площадки практически во всех районах города. «Қазақша үйрен», например, собирает слушателей в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Сюда удобно добираться, прекрасное помещение, есть компьютеры, мониторы, интер­активная доска.

Занятия всегда креативные. Они начинаются с импровизаций на повседневные темы: поход на рынок, поездка в общественном транспорте, разговор с кассиром... Сюжет чаще всего предлагают сами слушатели, преподаватель только помогает выстроить диа­лог. В свободные дни ученики выполняют индивидуальные задания и поддерживают общение онлайн.

– Моя задача состоит в том, чтобы человек мог на государст­венном языке представиться, сделать покупки, – поясняет Анжелика. – Мы в живом диалоге отрабатываем обороты, которые нужны, например, чтобы купить на базаре овощи или молочную продукцию. Именно такой разговорный казахский нужен тем, кто приходит на курсы. Люди сами записываются и потом еще приводят своих друзей, знакомых, говорят, что им интересно. В клубе интерактивный формат, никакой рутины.

По словам Анжелики, клубы казахского разговорного языка –бесплатные и для любого возраста – набирают популярность по всей стране. На сегодня они действуют в 12 городах и объединяют аудиторию в возрасте от 7 до 75 лет. Чем заметней роль государственного языка, тем активней интерес населения. Если при открытии курсов на первое занятие в Пушкинку пришли пятеро человек, то через месяц чис­ло слушателей выросло вчетверо.

– Информация появилась в соцсетях, люди начали подтягиваться, – рассказывает преподаватель. – Я как-то услышала ответ одной женщины, когда ее спросили, зачем ей тратить на эти курсы время. Она говорит: «Когда ты живешь в Казахстане, важно знать казахский язык». Люди приходят не потому, что им делать нечего – они приходят за знаниями. Многие рассказывают, что хотели выучить язык в детстве, но не было условий, не было уроков казахского.

Одним из правил клуба «Кел, сөйлесейік» является внимание к запросам аудитории. Слушатели могут проговаривать свои желания. Например, в Астане участники группы попросили уроки на природе – так интерес­ней, и знания усваиваются легче. Анжелика со своими учениками регулярно устраивает практикумы, отправляясь в парк, торговый центр или просто на городские улицы. Важно втягиваться в разговорную среду, не бояться вступать в беседу. Группы, к слову, формируются из людей примерно с одинаковым уровнем. Поэтому на курсах царит дружеская атмосфера, каждый может ошибаться и не бояться, что ему сделают замечание. Более того, среди учеников молодого преподавателя немало казахов, взявшихся осваивать родной язык, несмотря на зрелый возраст.

Самое любопытное – у Анжелики девичья фамилия Федотова. Папа – русский, мама – украинка. Дело в том, что ее детство прошло в селе в Жарминском районе, где все соседи были казахи. Она училась в школе с государственным языком обучения, ее мама, брат и сестра тоже прекрасно владеют казахским.

– Помню, в первом классе учительница еще делала мне замечания за акцент, но это только подстегивало лучше учиться, – с улыбкой рассказала педагог. – Я окончила 11 классов на государственном языке. И еще у меня была соседка Молдир, она часто заходила к нам. Я с ней разговаривала и училась. На курсах тоже советую больше слушать казахскую речь – так быстрее накапливается словарный запас.

По профессии Анжелика – учитель русского языка, работает в школе. Курс «Қазақша үйрен» она ведет больше для души. Два года назад молодой педагог приняла участие в областном конкурсе «Аяулы жас келін». Претенденткам на звание лучшей келін полагалось блеснуть знанием традиций, обрядов, кулинарного искусства, проявить творческие способности и смекалку. Женщину поддерживали муж, вся казахская родня с его стороны и лапочка-дочка. Она прочитала стихотво­рение Мукагали Макатаева «Үш бақытым», представила жюри кумыс собст­венного приготовления. И покорила судей мудрыми рассуж­дениями о симбиозе культур и традиций в Казахстане.

– Родственники мужа уже не удивляются, что я знаю казахский язык и традиции, – заключила Анжелика. – И не просто знаю – я их чту. Рецепт мира и согласия в стране – в крепкой дружбе и взаимоуважении представителей различных этносов и культур. И государственный язык – то, что всех объединяет, поэтому его и хотят знать.