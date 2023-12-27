«Я знаю, что я живу…»

Культура
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Любовь Доброта

Творческий вечер поэта-песенника Тахира Узденова состоялся в Шымкентской городской библиотеке им. А. С. Пушкина.

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Свое выступление бард начал с пес­ни «Моя единственная женщина», настроив аудиторию на лирический лад и откровенный разговор. Без этого произведения не обходится ни один музыкальный вечер с его участием. Эту песню чаще всего просят исполнить поклонники его творчества.

Музыка в жизнь Тахира Узденова вошла еще в школе, где он начал играть на гитаре в ансамбле. Со временем попробовал себя в поэзии. За четыре десятилетия написано порядка 400 стихотворений. Их тематика близка и понятна каждому человеку: любовь, дружба, отношение к женщине и непосредственно к жизни. Стихи Тахира Узденова печатались на страницах журналов «Юность» и «Простор». В его активе два поэтических сборника: «Хочу сказать» (2008) и «Я знаю, что я живу…» (2018). Сейчас идет работа над третьим.

Большинство его стихотворений превратились в песни.

– Мои песни в исполнении Натальи Нурмухамедовой и Александра Рудь звучали на московских сценах, в том числе во Дворце съездов, – рассказывает Тахир Узденов. – Песня «Кони бегут по кругу» во второй половине 80-х годов была очень популярна в Москве и Ленинграде. Мелодия звучала, как говорится, из каждого утюга. Но это ничего не значит: нельзя успокаиваться, надо критически смотреть на свое творчество, понимать, где удалось, а где нет.

У Тахира Узденова вышло пять музыкальных альбомов, в каждом из которых по 15 песен. Один из них выпущен в Лондоне: все песни в нем написаны на музыку Алишера Сулейменова.

Участник шымкентской ретро-группы «Фонограф», композитор и исполнитель Владимир Ким называет Тахира Узденова шымкентским «эндемиком». И не потому, что он – первый житель города, участвовавший в свое время во Всесоюзном конкурсе авторской песни.

– Лет 60 я знаю Тахира, – говорит Владимир Ким. – Он яркий представитель творческой интеллигенции города, таких в Шымкенте практически не осталось. Правда, на его стихи я не написал ни одной песни. Одну пытался – не получилось пока. При всей сложности характера и перипетиях судьбы Тахиру свыше дана поэтическая жилка, которая меня трогает.

Поэт сотрудничает с такими талант­ливыми композиторами, как Дмитрий Андронов, Вадим Трояновский, Максат Рысимбетов. В репертуаре композитора и исполнителя Максата Рысимбетова более десятка песен, написанных на стихи Тахира Узденова.

– Я выбираю те стихи, которые мне по душе, цепляют, – делится Максат Рысимбетов. – Мы сотрудничаем и дружим уже лет 20. Иногда я показываю ему свои мелодии, предлагая написать текст. Современный поэт тот, которого слушают. Тахир из их числа. И я с удовольствием исполняю песни на его стихи.

#музыка #творчество #стихи #творческий вечер #Тахир Узденов

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