Ячейку экстремистов ликвидировали в Туркестанской области

Подразделением по противодействию экстремизму МВД при содействии КНБ в городе Кентау ликвидирована ячейка запрещенной судом религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

По данным МВД, идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм «шариата» в стране. Установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований.

Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников «Хизб-ут-Тахрир».

Лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации. В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки.

Во время обысков изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.



