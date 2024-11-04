Ячейку экстремистов ликвидировали в Туркестанской области

Задержания
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Подразделением по противодействию экстремизму МВД при содействии КНБ в городе Кентау ликвидирована  ячейка запрещенной судом религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

По данным МВД, идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм «шариата» в стране. Установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований.

Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников «Хизб-ут-Тахрир».

Лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации. В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки.

Во время обысков изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.

 

#МВД #экстремисты

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