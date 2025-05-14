Задержаны иностранный гражданин и два казахстанца, которые ему помогали, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

По информации пресс-службы КНБ РК, начато досудебное расследования по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса «Организация незаконной миграции». Максимальная санкция по ней предусмтаривает до 5 лет лишения свободы, минимальная – штраф до пяти тысяч месячных расчетных показателей.

В ведомстве подчеркивают, что не только незаконное пересечение государственной границы, но и пособничество в этом является серьезным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность.

В КНБ РК призывают казахстанцев незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с попытками незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что 12 мая в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» Актюбинской области пограничники пресекли попытку нелегальной миграции. При досмотре грузовика, следовавшего транзитом в Россию, среди груза обнаружены 29 иностранцев. По данному факту начато досудебное расследование.