Январская трагедия: сколько погибших признаны нападавшими

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании в Мажилисе Парламента озвучил число погибших среди нападавших в январских беспорядках, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Всего в ходе столкновения при отражении атак в период ЧС умерло 238 граждан. Из них 48 были ранее судимые. Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведенных расследований. 67 человек из числа погибших признаны нападавшими, подозреваемыми в участии в массовых беспорядках. 142 являются нарушителями режима ЧП и антитеррористической операции. 4 погибли при совершении иных преступлений», – констатировал генпрокурор.

Берик Асылов добавил, что самое большое количество погибших – 151 человек – было в Алматы.

«Многие (погибли – прим. ред.) при нападении на резиденцию президента. Аналогичные жертвы имели место в городах Кызылорде, Шымкенте и Таразе», – сказал он.