Фото: Генпрокуратура РК
Происшествия
Январские беспорядки: 717 человек осуждены в Казахстане

По январским беспорядкам в Казахстане осуждены 717 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

На заседании коллегии под председательством Генерального прокурора Казахстана Берика Асылова подведены итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие и определены задачи на предстоящий период.

Отмечено, что с начала года во исполнение поручений Главы государства усилия прокуроров были сфокусированы на установлении причин и деталей «январской трагедии», выявлении организаторов и активных участников терактов и массовых беспорядков.

«На сегодняшний день по результатам расследования этих событий в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 лиц (за участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия)», – сообщили в главном надзорном органе страны.

Идет поэтапная модернизация уголовного процесса. В рамках внедрения трехзвенной модели прокурорами проверено 189 тысяч процессуальных решений.

С начала года прокурорами по новому порядку составлено 570 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям.

«В целом, благодаря «прокурорскому фильтру» последовательно сокращается количество нарушений конституционных прав граждан на досудебной стадии.

Особое внимание уделяется защите конституционных прав лиц, вовлеченных в уголовную орбиту.

С начала года прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1 077 лиц. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождено 512 лиц.

По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 634 лиц. При этом улучшено положение 130 осужденных, оправданы 15», – озвучили итоги работы в Генпрокуратуре.

В социально-экономической сфере по актам прокуроров устранено свыше 8 тысяч нарушений законности.

В бюджет возвращено более 15 млрд тенге. К различным видам ответственности привлечено 14,5 тысячи лиц.

Наведен порядок в области таможенного регулирования и рынка сжиженного нефтяного газа. Вскрыты серьезные нарушения, «серые» схемы хищений и коррупции.

Проведены проверки по защите прав лиц с инвалидностью, по вопросам ценообразования на медицинские изделия, деятельности крупных оптовых рынков и др.

Восстановлены трудовые права более 184 тысяч лиц, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

По гражданским, административным и делам об административных правонарушениях исправлено свыше 2,1 тысячи судебных актов, предотвращены потери бюджета на 6,7 млрд тенге.

«Значимые результаты достигнуты в одном из приоритетных направлений надзора – защите бизнеса.

Так, по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 845 актов надзора, отменены 5,5 тысячи адмвзысканий на сумму свыше 212 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,2 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, к ответственности привлечено свыше 650 лиц.

Активизирована работа по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также пресечению деятельности олигополий», – обозначили в ведомстве.

Обращая внимание на масштабность и значимость стоящих перед надзорным органом задач, Берик Асылов потребовал от прокуроров обеспечить комплексную защиту прав граждан, бизнеса и интересов государства, а также усилить координирующую роль в борьбе с преступностью.

 

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