Январские беспорядки: преступники принуждали мирных граждан примкнуть к ним

Следствие установило, что во время беспорядков осуществлялся организованный подвоз палок, камней и коктейлей "Молотова", а также для поджогов зданий доставляли автомобильные шины и бензин.

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Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил детали расследования январских событий, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Елдос Килымжанов озвучил ранее неизвестные факты.

"Преступники принуждали мирных граждан примкнуть к ним, заставляли таксистов, водителей большегрузных автомобилей и автобусов блокировать улицы", - сказал спикер.

По его словам, всего правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч уголовных дел. По факту участия и организации массовых беспорядков зарегистрировано 131 досудебное производство. За совершение данных преступлений подозреваемыми признаны 931 человек, содержатся под стражей 96, осуждены 471.

"Следствие установило, что был осуществлен организованный подвоз подручных средств для совершения насилия в отношении мирных граждан и полицейских, таких как арматуры, палки, брусчатка, камни, коктейли "Молотова", а также для поджогов зданий доставляли автомобильные шины и бензин", - добавил Килымжанов.