Январские события: шесть человек умерли после пыток в ИВС

Во время январских событий шесть человек скончались из-за недозволительных методов допроса. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Следствие установило, что в результате применения недозволенных методов допроса сотрудниками силовых органов скончалось 6 человек, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Все эти факты тщательно расследуются специальными прокурорами. Подозреваемыми признаны 15 силовиков, к ним применены различные меры пресечения", – отметил спикер.

По его словам, за превышение своих полномочий, повлекшее гибель отдельных граждан на блокпостах и вблизи воинской части в Талдыкоргане, а также на площади в Алматы, к уголовной ответственности привлекается ряд военнослужащих.

"Как я отметил выше, с учетом сложности и трудоемкости расследования, установление обстоятельств смерти оставшихся лиц и виновных в их гибели продолжается в рамках проводимых расследований", – заключил Килымжанов.