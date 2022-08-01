Общество
Январские события: ущерб на более 343 млн тенге возместили пострадавшим казахстанцам
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев рассказал на брифинге в СЦК о ходе расследования январских беспорядков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В ходе трагических событий пострадало много граждан. Было уничтожено и повреждено 71 здание государственных органов, а также более 700 автотранспортных средств, в числе которых автомашины скорой помощи, полиции и противопожарных служб. Пострадали более 1,5 тысячи объектов бизнеса, которым причинен огромный ущерб, исчисляемый миллиардами тенге, погибли граждане и сотрудники силовых структур. На сегодня обеспечено возмещение ущерба на сумму более 343 млн тенге», - сказал Мухтар Кожаев.

В целом, по его словам, следственно-оперативные группы органов внутренних дел расследуют факты краж, грабежей, угонов, хулиганства и хищения оружия, совершенных на фоне массовых беспорядков в начале января.

На сегодня, отметил спикер, производством окончены 969 дел, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суды. Из них осуждены 500 лиц, большинство из которых к ограничению свободы - 398 лица, и лишь 92, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления – к лишению свободы. На рассмотрении судов находятся 35 дел в отношении 81 лица.

«В производстве следователей полиции находятся 289 дел, в том числе 6 человек содержатся под стражей. Из них по 20-ти имеются 27 подозреваемых, в том числе 6 содержатся под стражей. В ближайшее время по ним также планируется принятие окончательных решений», - резюмировал представитель МВД.

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