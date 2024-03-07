Япония начала производство летающих автомобилей

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Японские компании Suzuki и Skydrive начали производство летающих автомобилей для их использования, в том числе, в рамках всемирной выставки Expo-2025 в городе Осака. Об этом говорится в их совместном заявлении.

– Сегодня я очень рад объявить о начале производства летающего автомобиля совместно с Suzuki. Мы готовились к производству более полугода, мы очень благодарны за то, что можем сделать новый шаг как единая команда. Мы продолжим еще усерднее работать над разработкой, производством и сертификацией, чтобы возглавить революцию в воздушной мобильности, – отметил глава Skydrive Томохиро Фукудзава.

Летающий автомобиль предполагается использовать на выставке Expo-2025, которая пройдет в 2025 году в городе Осака. Кроме того, в 2026 году после проведения сертификации и других необходимых процедур аппарат начнут продавать частным лицам.

Модель SKYDRIVE (SD-05) рассчитана на перевозку трех человек, включая пилота. Аппарат оснащен 12 электрическими двигателями и способен осуществлять вертикальный взлет и посадку. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, а дальность полета - 15 км. Его предполагается использовать в первую очередь как такси, а также как транспортное средство для быстрой перевозки медицинского персонала.