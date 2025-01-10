Яркая звезда на небосклоне музыкальной науки

На малой родине помнят

«Взаимообогащение и взаимодействие – это не потеря национальной самобытности. Нельзя развивать молодую профессио­нальную национальную культуру без знания исторического прошлого, достижений мировой культуры и анализа современных процессов в мировом искусстве», – считал татарский композитор, педагог, общественный деятель Назиб Жиганов.

Искусство народа не должно развиваться изолированно, жизнеспособно лишь то искусство, которое активно взаимодействует с культурами других народов. Эти слова, емко выражающие творческую позицию композитора, стали лейтмотивом деятельности нашего фонда.

Изучая богатое культурное наследие Западного Казахстана, в рамках проекта «Взаимообогащение и взаимодействие музыкальных культур казахского и татарского народов» частным фондом «Международные созвездия Назиба Жиганова» были обнаружены незаслуженно забытые факты из истории развития профессиональной культуры Казахстана, проливающие свет на жизнь и творчество первой профессиональной казахской пианистки, основоположницы фортепианной школы, музыковеда-абаеведа, кандидата искусствоведения Гульжаухар Чумбаловой. В поиске информации о ней были изучены материалы Центрального государственного архива, Национальной библиотеки РК, Научно-информационной библиотечной службы Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, а также архива и библиотек в Уральске. Во многих из них, к сожалению, были указаны недостоверные факты. Помогла исследователям дочь пианистки – общественный дея­тель, член Союза художников, Союза кинематографистов РК и Казахстанского историко-просветительского общества «Адилет» Сауле Кулахмедовна Ходжикова, предоставившая из семейного архива исторические документы.

В честь 105-летия Гульжаухар Аюповны Чумбаловой в рамках данного проекта в Западно-Казахстанской области прошли мероприятия с участием творческой общественности региона. Так, в Уральске в Центре искусств «Атамекен» состоялась лекция-концерт «Музыкальное приношение «Ақжайықтың бозторғайы», гос­тей которой своими выступления­ми порадовали артисты Областной филармонии им. Гарифуллы Курмангалиева, Оркестра казахских народных инструментов им. Даулеткерея, учащиеся и преподаватели музыкальных школ области. Виртуозное исполнение Гульжаухар Чумбаловой предос­тавили вниманию в отрывке из фильма-концерта «Под звуки дом­бры», который вошел в золотой фонд киноискусства Казахстана. Лекции-концерты, экскурсии были проведены в областной биб­лиотеке для детей и юношест­ва им. Хамзы Есенжанова, областном историко-краеведческом музее и в историко-культурном, архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Хан Ордасы» в Бокейординском районе. Поздравительные видеообращения участникам мероприятий передали руководство Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, а также композитор Саида Калыкова. Участники встречи смогли больше узнать о жизни и творчестве первой пианистки, ее вкладе в развитие национальной культуры.

Гульжаухар родилась 20 декабря 1919 года в селе Карпык Жанибекского района Уральской области. Ее предком был известный ногай-казахский бий, государственный деятель Букеевского ханства, сподвижник Жангир-хана Шомбал Ниязов. Девочка рано осталась без родителей. Мать Шалман скончалась. Отец Аюп Кукашев после болезни, перенесенной во время эпидемии, остался инвалидом и не мог заниматься воспитанием трехлетней дочери. До 1931 года Гульжаухар жила и воспитывалась у родственников матери: деда Нетали, а затем брата ее матери – инженера по землеустройству Даулана Неталиева, после ее забрала в Алма-Ату семья младшего брата отца, профессора Таира Чумбалова.

Путь в музыке

В 1934-м девушка без специальной музыкальной подготовки, не зная нотной грамоты, поступила на подготовительное отделение Алма-Атинского музыкально-драматического техникума по классу фортепиано. Позже этот техникум будет преобразован в «Каз-Музхоркомбинат» – музыкально-хореографический комбинат им П. И. Чайковского. Гульжаухар в числе первых студентов, обучающихся на фортепианном отделении техникума, была единственной казашкой, получившей профессиональное музыкальное образование. Обучалась она у Николая Петрова, ученика легендарного русского педагога, одного из основателей московской пианистической школы Константина Игумнова.

В 1936 году она приняла участие в первой Декаде казахской литературы и искусства в Моск­ве. Студентке второго курса выпала честь выступить вместе со знаменитыми мастерами сцены. В 1942 году, окончив училище с отличием, она получает квалификацию «педагог детской музыкальной школы, аккомпаниатор» и как перспективный специалист остается работать преподавателем-стажером в том же в музыкальном училище. Евгений Брусиловский, впечатленный талантом юной пианистки, посвящает ей свой знаменитый «Экспромт для фортепиано».

Вскоре Гульжаухар была направлена в Казахскую государственную филармонию им. Жамбыла на должность пиа­ниста-концертмейстера хоровой капеллы. Профессиональный рост молодого музыканта совпал с тяжелым периодом в жизни страны. В годы Великой Отечественной войны она вместе с бригадой артистов филармонии выступала в воинских частях и госпиталях. За концертную работу была награждена медалью и почетной грамотой. В 1943 году на Центральной объединенной киностудии, созданной на базе эвакуированных в Алма-Ату киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм», для воинов-казахстанцев, которые сражались на фронтах войны, снимался уникальный фильм-концерт «Под звуки дом­бры». Вместе с Куляш и Канабеком Байсеитовыми, Калибеком Куанышпаевым, Шарой Жиенкуловой, Анварбеком Умбетбаевым, Жамал Омаровой принимала в этой работе участие и молодая пианистка Чумбалова.

В 1944 году открылась Алма-Атинская консерватория, и Гульжаухар поступила на историко-теоретический факультет по специальности «музыковедение», параллельно ведя преподавание по классу фортепиано. К моменту успешного окончания обучения в консерватории Чумбалова стала уже зрелым и опытным педагогом, аккомпаниатором, обнаружив яркий талант музыковеда-исследователя. Она пишет статьи, рецензии и отзывы на оперные постановки и концерты симфонического оркестра, гастроли различных музыкальных коллективов и исполнителей союзных республик СССР.

В республике особое внимание уделялось вопросам подготовки национальных специалистов, формированию научных кадров в различных сферах. С этой целью Правительство Казахской ССР принимает решение направить Гульжаухар Чумбалову для дальнейшего обучения в аспирантуру Московской консерватории им. П. И. Чайковского по специальности «народное музыкальное творчество». Ее научный руководитель, видный советский ученый-музыковед Виктор Беляев выразил надежду, что первая казашка, зачисленная в Московскую консерваторию, направит свои силы и знания на развитие родного музыкального искусства. И она выполнила наставление своего руководителя, с честью оправдав доверие, оказанное ей Правительством республики. Учась в Москве, она проводит научные исследования и пишет серьезные труды, крайне необходимые для развития музыковедческой науки Казахстана.

Еще в годы учебы в Алма-Атинской консерватории под руководством тогда доцента, а позже – профессора Петра Аравина, Гульжаухар Чумбалова начала заниматься изучением музыкального творчества великого казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева. Песенное наследие Абая стало темой ее дип­ломной работы. Начатые в этом направлении исследования нашли свое продолжение, а Гульжаухар ­Аюповна по праву стала основоположником музыкального абае­ведения в Казахстане.

27 августа 1954 года выходит приказ по Алма-Атинской государственной консерватории о зачислении Гульжаухар Чумбаловой с 1 сентября того же года преподавателем на кафедре истории музыки. Она приступает к занятиям, разрабатывает программу по курсу «Музыкальная культура казахов до 1917 года», экзаменационные вопросы по курсу истории музыки народов СССР, создает полный пакет учебно-методического комплекса.

Большой вклад Гульжаухар Аюповна внесла и в работу консерваторского фольклорного кабинета. Именно ей – ведущему специалисту по казахской народной музыке, окончившей курс очной аспирантуры в Мос­ковской консерватории, поручается работа по налаживанию изучения казахского музыкального фольклора. В 1954 году она разрабатывает «Положение о фольклорном кабинете Алма-Атинской консерватории им. Курмангазы», в котором определены задачи, цели, структура и условия его работы.

Окончив аспирантуру Московской консерватории в 1955 году, она публикует автореферат ­своей кандидатской диссертации на тему «Очерки по истории записи и изучения казахской музыки досоветского периода». Работа носила новаторский характер: в ней содержались богатые материалы, которые вводили в активное научное обращение неизвестные в тот период нотные записи казахской музыки ХIХ – начала ХХ столетия. В диссертации Гульжаухар Чумбалова подробно освещает выдающуюся роль в культурной жизни казахов ученого востоковеда Шокана Уалиханова и поэта-просветителя Абая Кунанбай­улы. В 1957 году в своей большой статье «Песни Абая», вошедшей в сборник «Музыкальная культура Казахстана», она оценивает вклад поэта в казахскую музыку с точки зрения всего национального духовного и культурного наследия. В мае 1958 года при участии крупнейшего знатока казахского народного творчества, академика Алькея Маргулана, выступившего официальным оппонентом, Гульжаухар Чумбалова блестяще защищает кандидатскую диссертацию на заседании ученого совета Московской консерватории и становится одной из первых женщин ученых-музыковедов республики.

Гульжаухар Аюповна до мая 1958 года преподает в Алма-Атинской консерватории, ведя курсы «История музыки народов СССР» и «Музыкальная культура казахов до 1917 года». Параллельно она возглавляет только что открывшийся в консерватории научно-исследовательский фольклорный кабинет, ведет активную общественную работу в Союзе композиторов Казахстана. В это время из-под ее пера выходят научные труды «Творческий путь композитора Мукана Тулебаева», «Музыкально-драматургический анализ оперы «Биржан и Сара». К сожалению, жизнь талантливого ученого, виртуозного пианиста была недолгой. Через несколько месяцев после защиты диссертации 20 сентября 1958 года она скончалась в результате тяжелой болезни в неполные 39 лет.

Гульжаухар Чумбалова – одна из тех деятелей искусства и науки Казахстана 30–60-х годов ХХ века, истинное значение деятельности которых для истории национальной культуры и казахского музыкознания до сих пор не оценено по достоинству.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев поддержал инициативу фонда об издании монографии Гульжау­хар Чумбаловой «Судьба – быть в первых», а также предложение о включении ее в перечень исторических лиц Республики Казахстан «Тарихи тұлгалар» и о присвоении ее имени одной из улиц и музыкальных школ в области.