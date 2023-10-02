Яркий талант Оралхана Бокея

Культура
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​​​​​​​Айгуль Турысбекова

Торжественные мероприятия в честь 80-летия
известного казахского писателя, драматурга
и журналиста Оралхана Бокея прошли в Алматы.

В театре традиционного искусства «Алатау» состоялся респуб­ликанский айтыс, в котором приняли участие 14 акынов-импровизаторов из разных регионов страны. Приветствие мастерам меткого слова и всем поклонникам народного творчества направил Президент Касым-Жомарт Токаев.

«Оралхан Бокей внес неоценимый вклад в духовное развитие народа.
С первых шагов в литературе он покорил читателей своим ярким талантом. Его произведения «Қайдасың, қасқа құлыным», «Қар қызы», «Ұйқым келмейді», «Атау кере» и другие вошли в золотой фонд казахской литературы и переведены на иностранные языки, а спектакли по его пьесам с успехом идут на лучших театральных подмостках страны. Творческое наследие и гражданская позиция Оралхана Бокея являются примером яркого мастерства и служения обществу», – говорится в приветствии Главы государства.

Гран-при творческого состязания и сертификат на сумму 2,5 млн тенге завоевал известный айтыскер Мухтар Ниязов из Кызылорды.

Научно-практическая конференция «Өр Алтайдың асқақ жыршысы» в Национальной библиотеке собрала известных казахских писателей и поклонников творчества Оралхана Бокея. В фойе была развернута выставка картин «Төр Алтай бояулары», созданных художниками в Катон-Карагае – на родине писателя.

Путь Оралхана Бокея в большую литературу начался в журналистике. Его, корректора район­ной газеты, главный редактор республиканского молодежного издания «Леніншіл жас» Шерхан Муртаза пригласил на должность заведующего отделом.

Это был большой карьерный прыжок для провинциального журналиста, но проницательный редактор разглядел в нем настоящую божью искру и не ошибся. Затем он работал в журнале «Жулдуз». В 1991 году был назначен главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

Оралхан Бокей остается одним из самых востребованных авторов, его произведения продолжают будоражить умы и души читателей. Книги писателя изданы во многих странах мира. Одну из последних – сборник произведений на английском языке, вышедший под эгидой Казахского пен-клуба, – представил участникам конференции глава структуры Бигельды Габдуллин. Он отметил, что в свое время Оралхан Бокей открыл для нашей страны известного писателя, поэта, культуролога Ауэзхана Кодара.

Участники встречи, а среди них были известные писатели – Кадырбек Сегизбаев, Бексултан Нуржекеев, Темирхан Медетбек, Улыкбек Есдаулет – поделились воспоминаниями о встречах с Оралханом Бокеем, размышления­ми о его яркой и неординарной личности.

Оралхан Бокей никогда не отступал от своих взглядов, принципов и убеждений. Его журналистские очерки и литературные произведения не вписывались в рамки соцреа­лизма, он писал не просто о трактористе, шофере и чабане, а в первую очередь – о человеке, его внутреннем мире, за которым проглядывались глобальные проблемы.

– Мы учились с Оралханом в одной школе. Ему с детства были близки гуманитарные предметы. Учитель литературы Жомартхан Нургазин оказал большое влияние на наше мировоззрение. Уже в пятом классе мы прочитали все книги в школьной библиотеке. Оралхан тогда говорил, что станет писателем. Мы еще думали: какой писатель может выйти из такой глуши? – рассказал руководитель Восточно-Казахстанского филиала Союза писателей РК Алибек Кантарбаев.

Один из ярких писателей нынешнего поколения Аскар Алтай отметил, что впервые с творчеством Оралхана Бокея познакомился в 1976 году, будучи учеником 6-го класса, прочитав его блестящий рассказ «Камчигер».

– До него я читал произведения Мухтара Ауэзова и других писателей, но слово Оралхана Бокея влияет на сознание и душу совсем по-другому. Его герои – всегда необычные люди, рассказы о них захватывают с первых строк, может, поэтому его произведения очень популярны среди молодежи. Его феномен в том, что он умел сочетать различные стили в одном произведении, – заключил Аскар Алтай.

#писатель #драматург #Оралхан Бокей

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