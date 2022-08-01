Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане

Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям

На площадке выставочного центра EXPO в столице пройдет ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі».

Ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі», организованная акционерным обществом «Национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке акимата столицы с 17 по 21 августа, пройдет в Нур-Султане впервые.

В тематику ярмарки вошли такие направления, как образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары.

По мнению организаторов, столичная ярмарка детских товаров и услуг «Kids EXPO. Балалар әлемі» станет идеальной платформой для коммуникаций, объединяющей на одной площадке лидеров рынка товаров и услуг: представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий.

Как отметили в акимате, участие в ярмарке – это реальные возможности для развития малого и среднего бизнеса, продвижения товаров и услуг, повышения узнаваемости бренда, а также увеличения объема продаж.

Главное преимущество участия в мероприятии заключается в том, что для экспонентов и посетителей организуют специальную деловую и культурную программу, в которую войдут дискуссионные площадки с казахстанскими и между­народными экспертами, обучающие тренинги и мастер-классы, концертная программа, показы детской и школьной одежды.

В качестве поддержки и развития индустрии детских и школьных товаров и услуг планируется проводить ярмарку на ежегодной основе. Пройти регистрацию и получить подробную информацию можно на сайте expokids.kz.