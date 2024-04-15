Ярмарки вакансий в вузах – эффективная рекрутинговая площадка, где находят друг друга студенты и работодатели

Ф;ото: Игорь Бургандинов

Удивила дружеская атмосфера: в большом зале за отдельными столами расположились представители различных компаний, госорганов, общественных организаций. Они подготовили буклеты, улыбались каж­дому и объясняли, почему так важно работать у них. Обойдя два ряда столов, увидели окруженного студентами статного мужчину в форме, а рядом надпись «Министерство внутренних дел». Рекрутер в погонах объяснял ребятам, какие документы необходимо принести, чтобы поступить на полицейскую службу.

– У нас есть свои требования, – говорил инспектор кадровой службы Берик Тулегенов. – К примеру, чтобы поступить на офицерскую должность, кандидат должен иметь высшее образование, безупречное здоровье, рост не менее 175 сантиметров. Приветствуются ребята со спортивными достижениями.

И даже после конкурсного отбора, как отмечает полицейский, кандидаты обязательно проходят первоначальный курс подготовки длительностью три месяца. Один из студентов поинтересовался: какие привилегии от службы? Есть ли соцпакет?

– Вот это правильный вопрос, – улыбнулся капитан полиции. – Заработная плата у нас начинается от 150 тысяч тенге и выше в зависимости от вашего стажа, образования и звания. Сотрудникам, не имеющим жилья, положены ежемесячные жилищные выплаты от государства, которые можно копить для приобретения квартиры. Кроме того, сотрудники могут бесплатно проходить медобследование и лечение в госпитале МВД, а также заниматься спортом в спорткомплексе «Алатау».

Если не получится поступить на полицейскую службу, то можно пойти в другую смежную сферу – прокурорскую. О правилах отбора в надзорный орган рассказал старший преподаватель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Айбар Нурхан.

К слову, здесь обучаются не только будущие прокуроры, но и сотрудники Службы экономических расследований и Агентства по противодействию коррупции. Академия занимается повышением их профессионального уровня, проведением научных исследований и реализацией послевузовского образования.

– С 1 января 2020 года порядок отбора в академию изменился. Чтобы работать в органах прокуратуры, Антикоррупционной службе и СЭР, кандидату необходимо завершить первоначальное профессиональное обучение в нашей академии. Порядок отбора на первоначальную профподготовку делится на шесть этапов: объявление о проведении отбора, прием документов от граждан, прохождение собеседования, медицинского и психо-физиологического освидетельствования, полиграфологического исследования и сдача экзамена в академии, – перечислил Айбар Нурхан.

В университете учатся не только будущие юристы и правоохранители, но получают знания и психологи и педагоги. Таким студентам интересные вакансии предлагают общественные объединения. Среди них – детский коррекционный центр «Алуа», который работает с детьми с аутизмом. Центр реализует уникальную программу по реабилитации и приглашает парней и девушек пройти бесплатные обучающие курсы.

– Мы работаем по разным методикам. Реализуем в Казахстане ABA-терапию – прикладной анализ поведения детей с аутизмом. И обучаем этой передовой методике желающих педагогов и психологов. Курсы можно пройти в течение десяти недель. Затем проводим стажировку учеников в нашем центре. В дальнейшем они могут работать у нас или в любой другой коррекционной организации, – пояснила директор центра Жамиля Рахметова.

Подобную реабилитационную работу проводит и ОФ «Ерекше бақыт». Директор фонда Алия Абдибаитова отметила, что они ищут студентов для трудоустройства в области ABA-терапии.

– Мы представляем центр «Там­шылар», работаем с детьми с особенностями развития, в частности с аутизмом, проводим коррекцию их поведения, готовим к детсаду и школе. Во время ярмарки к нам обращались студенты факультета психологии. Нам важны молодые активные люди, готовые посвятить себя детям с особенностями развития, – подчеркнула руководитель фонда.

На Job Fair был «аншлаг» среди крупных коммерческих компаний. Так, студенткам первого курса по специальности «туризм» Аружан Асубай и Арайлым Жаркени приглянулась работа в известной сети гостиниц Казахстана.

– Мы пока учимся, но уже смотрим карьерные возможности, – комментируют девушки. – Узнали, что у некоторых отелей действуют летние программы для стажировок. Надеемся, это будет отличным плацдармом для работы будущего.

Студент третьего курса по специальности «юриспруденция» Ануар Ескендиров целенаправленно ходил среди работодателей, держа в руках папку с документами. По виду – настроен серьезно.

– Меня интересуют юридические фирмы и госучреждения, все, что связано с правом, – рассказал Ануар. – Столько компаний представлено, что глаза разбегаются – хочется поработать везде! Но меня все же больше тянет на корпоративное право, поэтому хотел бы устроиться штатным юристом в престижной юридической компании.

Как сообщила руководитель Центра карьеры Международной школы экономики университета Дана Султанмуратова, Job Fair проходит в стенах вуза ежегодно в апреле. В этом году на ярмарке вакансий представлены 105 компаний и правительственных организаций. Многие из них – партнеры университета.

– Помимо Job Fair наши партнеры-компании предоставляют студентам всевозможные стажировки и вакансии. В ярмарке вакансий принимают участие в основном студенты второго, третьего и четвертого курсов. После каждого такого мероприятия кто-то из них обязательно заинтересуется какой-то компанией, пройдет стажировку и успешно трудо­устроится. В этом мы видим цель нашей ярмарки, – рассказала она.

В качестве успешного кейса привела студентку Айганым Кодарову, которая сейчас проходит стажировку и готовится вступить в штат сотрудников в частной юридической фирме.

– В сентябре компания провела в нашем университете конкурс­ный отбор, – поделилась Айганым. – Я сдала тестирование, прошла собеседование, и меня пригласили на стажировку. Работаю уже четыре месяца в отделе аудита. Мне очень нравится!Если даже некоторым молодым соискателям не повезет найти на ярмарке работу мечты, то не беда, ведь столько новых знакомств и советов они получат, общаясь с экспертами и работодателями. А эти знания пригодятся в жизни всегда.