Ярмарку вакансий для молодежи проведут в Астане

21 апреля МРЦ «Астана Жастары» организует ярмарку вакансий для ищущих работу выпускников вузов и молодежи столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

фото с сайта акимата Астаны

Глава государства в своих выступлениях не раз подчеркивал необходимость поддержки молодежи, содействия в ее трудоустройстве.

С начала 2022 года МРЦ «Астана жастары» провел четыре ярмарки вакансий, в которых приняло участие более 166 работодателей столицы, свыше 2 400 студентов и выпускников. На них было представлено более 1 800 вакансий, трудоустроены 250 человек.

Очередная ярмарка вакансий состоится в 14:00 21 апреля в Esil University.

Основной целью мероприятия является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи, путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

Заявки на участие в ярмарке вакансий уже подали более 20 крупных работодателей, среди которых предприятия компаний РГП на ПХВ «Центр анализа и информации» Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, Некоммерческое акционерное общество «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», ТОО «Arena S» (Арена S), Sulpak, ТОО «DESIDERIO», АО «Казпочта» АФ «Астанинский почтамт», АО «Казахтелеком», ТОО «Астанаэнергосбыт» и другие.

Работодатели проведут презентацию своих компаний, представят имеющиеся вакансии и сформируют собственную базу наиболее подходящих кандидатов. Соискатели, в свою очередь, смогут пообщаться с HR-менеджерами организаций, пройти собеседование и задать им интересующие вопросы.