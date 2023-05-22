Ярмарку вакансий проведут для молодёжи в Астане

В столичном Дворце "Жастар" 24 мая организуют ярмарку вакансий для молодёжи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото пресс-службы акимата Астаны

"В 10 часов утра 24 мая в здании Дворца "Жастар" по проспекту Республики, 34 для столичной молодёжи проведут ярмарку вакансий. На мероприятии посетителям предоставят информацию о микрокредитах для молодёжи, о мерах содействия занятости, в том числе по программе "Жасыл ел", - проинформировали в городской администрации.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 700 956 98 10, 24-94-72.