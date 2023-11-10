Ярослава Шведова подвела итоги матча с Австралией

Спорт
912
Аманжолова Айман
[email protected]

Сборная Казахстана уступила команде Австралии со счетом 1:2 в групповом матче финальной стадии «Кубка Билли Джин Кинг», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Фото: пресс-служба ФТК

Все решилось во встрече пар: Анна Данилина и Юлия Путинцева в зрелищном матче проиграли первой ракетке мира в парном разряде Сторм Хантер и её напарнице Эллен Перес - 1:6, 6:4, 5:10.

Напомним, что в первой игре Анна Данилина уступила Сторм Хантер, а во второй встрече Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл.

Несмотря на проигрыш австралийкам, подопечные Ярославы Шведовой имеют шансы на выход в полуфинал. Для этого завтра 10 ноября нужно побеждать Словению со счетом или 3:0 или 2:1 (в последнем случае нужно будет считать разницу выигранных-проигранных сетов, а может быть и геймов в личных встречах между тремя командами - Казахстаном, Австралией и Словенией).

«Считаю, что Анна Данилина сыграла свой одиночный матч хорошо. Она очень ответственный игрок и для победы сегодня ей не хватило совсем немного. Анна сделала всё возможное. Пробовала и поднимать мяч, и играть более остро. Что касается Юлии Путинцевой, то сегодня она принесла первое очко команде, а в паре с Аней они чуть не обыграли сильнейшую пару мира, уступив лишь на решающем чемпионском тай-брейке. Будем готовиться, теперь у нас матч со Словенией. На кону - выход в полуфинал. Наши игроки будут восстанавливаться. Хочется отметить и поблагодарить их, все выложились максимум, подошли ответственно к важнейшим для себя играм» - отметила Шведова.

10 ноября сборная Казахстана сыграет со Словенией. Матч начнется в 15.00 по времени Астаны. Его можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Qazsport.

#казахстан #теннис #Австралия #Шведова

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Коклюш гонится за корью
Не был бизнесменом – время начинать!
Мимо полуфинала
Более ста тысяч нарушений допустили поставщики медуслуг в Кызылординской области
В фокусе – армейские будни
О генерале Жукене Марденове
Общими усилиями
Пора на работу
В контексте новых задач
Найти свою дорогу
Коль работать, так на совесть
Первые жители G4 city
От города осталось одно название
Женское дело
О климате, парниковых газах и экономике
Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Есть ли шанс у «Астаны»?
«Актобе» разобрался с лидером
Есть 12-я лицензия!
«Барыс» дома разгромил «Северсталь»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]