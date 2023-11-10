Ярослава Шведова подвела итоги матча с Австралией

Фото: пресс-служба ФТК

Все решилось во встрече пар: Анна Данилина и Юлия Путинцева в зрелищном матче проиграли первой ракетке мира в парном разряде Сторм Хантер и её напарнице Эллен Перес - 1:6, 6:4, 5:10.



Напомним, что в первой игре Анна Данилина уступила Сторм Хантер, а во второй встрече Юлия Путинцева обыграла Кимберли Биррелл.



Несмотря на проигрыш австралийкам, подопечные Ярославы Шведовой имеют шансы на выход в полуфинал. Для этого завтра 10 ноября нужно побеждать Словению со счетом или 3:0 или 2:1 (в последнем случае нужно будет считать разницу выигранных-проигранных сетов, а может быть и геймов в личных встречах между тремя командами - Казахстаном, Австралией и Словенией).

«Считаю, что Анна Данилина сыграла свой одиночный матч хорошо. Она очень ответственный игрок и для победы сегодня ей не хватило совсем немного. Анна сделала всё возможное. Пробовала и поднимать мяч, и играть более остро. Что касается Юлии Путинцевой, то сегодня она принесла первое очко команде, а в паре с Аней они чуть не обыграли сильнейшую пару мира, уступив лишь на решающем чемпионском тай-брейке. Будем готовиться, теперь у нас матч со Словенией. На кону - выход в полуфинал. Наши игроки будут восстанавливаться. Хочется отметить и поблагодарить их, все выложились максимум, подошли ответственно к важнейшим для себя играм» - отметила Шведова.

10 ноября сборная Казахстана сыграет со Словенией. Матч начнется в 15.00 по времени Астаны. Его можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала Qazsport.