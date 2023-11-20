Язык единства

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Илья Пащенко

В Астане состоялось награждение победителей республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала».

фото Министерства культуры и информации РК

Первые мероприятия в рамках проекта, инициированного Ассамблеей народа Казахстана, прошли в 2015 году. С того времени и по сей день неизменной остается его основная цель – внести вклад в формирование единого казахстанского общества путем приобщения молодежи разных этнических групп к государственному языку. Участие в проекте не только помогает детям лучше узнать богатую культуру казахского народа, но и стимулирует их интерес к изучению государственного языка.

В этом году проект «Мың бала» проводится в девятый раз. Открывая церемонию награждения, заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Адми­нистрации Президента РК Марат Азильханов подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам развития казахского языка, являющегося консолидирующей силой современного общества.

– С казахским языком связано будущее нашей страны, поэтому опыт победителей проекта «Мың бала», популяризирующих национальную культуру, может стать примером для каждого казахстанца, – отметил он.

Также с приветственной речью к собравшимся обратился вице-министр культуры и информации Канат Искаков. В числе реализуемых МКИ проектов, направленных на формирование казахстанской идентичности и мотивирующих к изучению государственного языка, он назвал и проект «Мың бала».

– Министерством ведется непрерывная работа по созданию высококачественного контента на казахском языке. Уже сегодня можно воспользоваться современными учебниками и методическими пособиями, а также получить необходимую информацию через аудио- и видеоподкасты, – подчеркнул Канат Искаков.

В этом году победителей проекта определяли по двум номинациям: «Өнерлі өрге жүзер» – для вокалистов и музыкантов и «Жарқыра, жас дарын!» – для чтецов и поэтов-импровизаторов. Из 320 тыс. участников заветные дипломы получили 35 юношей и девушек. В ходе церемонии награждения они продемонстрировали зрителям свои таланты, виртуозно исполнив известные произведения казахских композиторов и прочитав стихотворения собственного сочинения.

Проект «Мың бала» стал ярким воплощением уникальной модели межэтнического единства и согласия, которая лежит в основе внутренней политики нашей страны.

#Астана #проект #победители #Мың бала

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