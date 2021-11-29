Язык как мощный фактор консолидации

Вопросы, касающиеся состояния дел с изучением и использованием казахского языка, стали темой очередного курултая международного общества «Қазақ тілі», сделавшего очень многое для поднятия престижа изучения родного языка. За годы независимости это шестой форум, который проводится раз в пять лет и служит главной экспертной площадкой для радетелей госязыка.

В работе курултая приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители интеллигенции, общественные деятели и языковеды, а также делегаты из всех регионов страны. Форум позволил провести анализ, определить приоритеты на ближайшую перспективу, озвучить новые предложения по расширению горизонтов применения государственного языка.

Государственный секретарь зачитал поздравительные письма Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Сам факт направления приветственных адресов говорит о том, что руководство страны уделяет большое внимание развитию казахского языка.

– Язык и нация – неразделимые понятия, – подчеркнул в своем выс­туплении Крымбек Кушербаев. – «Язык – самый мощный механизм, способствующий как сохранению нации, так и ее исчезновению. Народ, утративший свое слово, исчезает и сам», – эти слова великого учителя нации, ученого-реформатора Ахмета Байтурсынова – мудрость, не теряющая своей актуальности. Об этом же говорили ученые-лингвисты на Международном дне родного языка, учрежденного под эгидой ЮНЕСКО. Ученые свидетельствуют: каждые две недели в мире исчезает один язык, и это дает основание прогнозировать, что к концу века из 7 тысяч существующих в мире языков половина канет в Лету.

По словам Крымбека Кушербаева, в том, что Туркестан стал местом проведения курултая, заложен большой смысл.

– Историческим решением Елбасы городу был присвоен статус областного центра. Туркестан стремительно растет и развивается. Мы решили вам показать это преображение, чтобы вы увидели своими глазами, как развивается центр духовного развития Казахстана, – подчеркнул Госсекретарь.

Кроме того, Крымбек Кушербаев заострил внимание на значимости казахского языка. По его словам, некоторые граждане до сих пор находятся в плену заблуждений.

– В первые годы независимости на всенародном референдуме, состоявшемся по инициативе Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, была принята Конс­титуция, где в пункте 1 статьи 7 четко указано: «В Республике Казахстан государственным является казахский язык». Несмотря на это, некоторые люди, беря за основу изложенные в следующем пункте той же статьи нормы о том, что: «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», заявляют, что у нас в стране два государственных языка. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил точку в этом вопросе, обозначив в своем Послании народу Казахстана: «По Конституции в Казахстане есть только один государственный язык – казахский».

Госсекретарь также отметил успехи, которых удалось достичь за 30 лет. Статистика говорит сама за себя: в 1991–1992 годы всего 25% детских садов обучали и воспитывали детишек на государственном языке. Сегодня таких учреждений 76%. Доля учеников в казахских классах составляла 33,6%, сегодня эта цифра достигла 65,6%.

– Было время, когда в Алматы функционировали всего две, а в нынешней столице – всего одна казахская школа. Кроме того, сущест­венно увеличилось количество отделений, дающих образование на казахском языке в колледжах и университетах, сейчас их 65,3%. То есть в сфере образования казахский язык занял главенствующее положение, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Привел Государственный секретарь и другие цифры. Например, документооборот в государственных органах в 2008 году составлял 50%, сейчас – 94%.

– Конечно, нужно открыто говорить о том, что есть случаи, когда документы готовятся на русском языке и переводятся на казахский. Впредь нужно усилить контроль за тем, чтобы документы готовились изначально на казахском языке, – отметил Крымбек Кушербаев

В этом вопросе, по его словам, общество тоже должно принимать активное участие. В рамках национального проекта ведутся работы по включению курсов по изучению казахского языка в платформу LinguaLeo, где зарегистрировано 23 млн обучающихся.

Речь зашла и о переходе на латиницу. Елбасы в своей программе «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» говорил о том, что переход казахского алфавита на латинскую графику будет осуществляться поэтапно до 2025 года. Это позволит реализовать языковую реформу в стране. О необходимос­ти этого говорил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия.

– Переход на новый алфавит и реформа языка – важный проект во внутренней политике нашей страны. Правительство должно провести эту работу с большой ответственностью. Для того чтобы казахский язык вернулся в свою природную, изначальную форму, нужны такие реформы, – отметил Крымбек Кушербаев.

Госсекретарь подчеркнул, что работа по расширению сферы применения казахского языка как главного объединяющего народ фактора продолжится. И в этом вопросе для выработки правильной языковой политики, разработки современных методик будет оказана всяческая поддержка со стороны государства.

Выступили в ходе форума и другие спикеры. Внештатный советник министра информации и общественного развития Максим Рожин считает, что главным достижением за 30 лет независимости стало то, что родители, сами не зная государственный язык, стараются сделать все, чтобы их дети им овладели.

– Общество пришло к пониманию, что изучение казахского языка – один из самых важных вопросов объединения нации, – отметил после курултая Максим Рожин. – Все, кто говорит на одном языке, понимают друг друга гораздо лучше и, соответственно, делают шаги навстречу при решении проблем. 32 года владения казахским языком мне пошли только на пользу. Я вырос в Арысе, куда семья переехала, когда мне было шесть лет. Когда первый раз вышел на улицу играть, соседские дети сказали, что меня не понимают, а я не понимал их. Дескать, выучи казахский язык – и будем играть вместе. Их пожелание и поддержка со стороны родителей, а у меня мама очень хорошо знает казахский язык, помогла мне за год выучить его. Без знания казахского моя жизнь была бы иной.

На курултае избран новый состав центрального совета, который является руководящим органом общества. В него вошли 47 человек из депутатов обеих палат Парламента РК, председателей филиалов и представителей интеллигенции. В новый состав правления центрального совета избраны 18 человек. Путем открытого голосования делегатов курултая президентом международного общества «Қазақ тілі» избран депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы.

– Проблему изучения и развития казахского языка нужно обсуждать не только в казахскоязычной среде, но и в русскоязычной, разъяснять ее важность, – отметил Берик Абдыгалиулы. – Каждый гражданин Казахстана обязан знать казахский язык.

Ускорение процесса изучения языка он видит в вовлечении в этот процесс гражданского общества.

– Изучение и распространение сферы употребления казахского языка – не только дело государства, акимов на местах. Нужны активис­ты, и при этом необходимо все делать в рамках закона, не доводить до радикализации. Если требовать знание языка, то только в рамках закона. Надо финансировать проекты общест­венных активистов, мотивирую­щие людей изучать язык. За 30 лет очень большая работа проведена, большие деньги выделены на организацию курсов, издание словарей, разработку методик. Достижения есть, но и недостатки – тоже, – отметил Берик Абдыгалиулы.

По его словам, выросло поколение, которое не знает школьный уровень языка. Значит, слабо ведутся уроки казахского в школах, английский ведь выучили за это время.

– Следует обратить внимание на изучение казахского языка в русскоязычных школах, хотя бы на уровне школьной программы. Это важно для всех, кто связывает свою дальнейшую жизнь с Казах­станом. Требование знания казахского языка будет только расти. Наша задача – сделать так, чтобы казахский язык стал в реальности языком межнационального общения, как сказал наш Президент Касым-Жомарт Токаев. И помощь гражданского общества в этом будет бесценна, – высказал свою позицию Берик Абдыгалиулы.

На курултае решили возродить работу комиссии по делам казахского языка. Через нее члены курултая надеются донести свои пожелания, в том числе и в части рационализации использования государственных средств, выделяемых на развитие государственного языка, до Правительства.