Йенс Столтенберг покидает пост генсека НАТО

Церемония передачи полномочий пройдёт сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Норвежский политик Йенс Столтенберг, занимавший пост генерального секретаря НАТО, сложит свои полномочия. На его место придёт Марк Рютте – бывший премьер-министр Нидерландов, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По данным западных СМИ, главная задача нового генсека Североатлантического альянса – сохранить преемственность в политике блока в условиях «сложной геополитической обстановки».

Церемония передачи полномочий пройдёт сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Отметим, кандидатуру Рютте утвердили ещё в июне. Срок его полномочий на новой должности составит 5 лет.