YouTube заплатит Трампу 24,5 млн долларов

США
31
Айман Аманжолова
Президент США выиграл еще один судебный спор

Фото: Leon Neal / AP

YouTube выплатит Дональду Трампу около 25 млн долларов в качестве компенсации за блокировку его аккаунта. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Согласно условиям сделки, десятую часть суммы распределят между другими истцами, включая писательницу Наоми Вульф и Американский консервативный союз.

Иск был связан с ограничениями, введёнными после штурма Капитолия в 2021 году. Тогда аккаунт Трампа не удалили, но ему запретили публиковать новые видео. Полный доступ был восстановлен спустя два года.

Ранее президент США подавал аналогичные иски против Facebook и Twitter. В январе Meta Platforms согласилась выплатить 25 млн долларов, а компания X урегулировала иск за 10 млн.

 

