Юбилеи известных исторических личностей отметят в Казахстане

Культура
115
Аменова Дана
Корреспондент

В Минкультуры напомнили о том, что в этом году казахстанцы отпразднуют юбилеи деятелей культуры, внесших большой вклад в развитие национального искусства, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Среди  юбиляров  выдающиеся писатели, поэты и просветители. Одной из знаменательных дат станет 100-летие писателя, поэта, сценариста Бердибека Сокпакбаева.

В текущем году будет отмечено 100-летие известного писателя, переводчика, внесшего большой вклад в развитие казахской литературы, Абдижамила Нурпеисова. В свое время он удостоился награды «Народный писатель Казахской ССР».

Народному артисту Казахской ССР, режиссёру театра и кино Шакену Айманову исполнилось бы 110 лет, основоположнику казахского изобразительного искусства Абылхану Кастееву - 120 лет.

Также в числе знаменательных дат 2024 года - 130-летие основоположника современной казахской литературы, писателя, драматурга, журналиста Ильяса Жансугурова,130-летие поэта, писателя, основателя Союза писателей Сакена Сейфуллина.

Писателю, поэту, драматургу Беимбету Майлину исполнилось бы 130 лет, писателю, поэту, драматургу Жусупбеку Аймауытову – 135 лет, жырау, композитору Кенену Азербаеву - 140 лет.

#Минкультуры #даты #деятели культуры #юбилеи

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
На грани остановки
Авоська от кутюр
Ставил деньги – проиграл жизнь
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
А на даче жизнь течет иначе
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
До 44 человек увеличилось количество пострадавших в Алматы
Эта ласточка – всегда первая!
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

В Алматы посещение музеев станет бесплатным для всех школьн…
Найденную в Америке копию рукописи Ходжи Ахмета Яссауи опуб…
Книги о Темирбеке Жургенове презентовали в Астане
Опубликовано видео выступления Димаша Кудайбергена с Пласи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]