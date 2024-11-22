Юбилей театра танца «Наз»: коллектив представил юбилейную постановку

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В концертном зале Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоялась премьера хореографического спектакля «Алдар косе» в рамках 25-летия Государственного театра танца «Наз» акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz

По информации городской администрации, постановка стала одной из крупнейших проектов XXV сезона театра. Перед началом представления со сцены были зачитаны поздравления и вручены награды. Академик Национальной академии наук, советник генерального секретаря международной организации TURKSOY по Казахстану, член национального курултая и общественного совета Астаны Каримбек Курманалиев вручил медаль TURKSOY художественному руководителю театра, главному балетмейстеру Кадише Агимбаевой и почетные грамоты от имени генерального секретаря Султана Раева и зачитал поздравительное письмо.

Руководитель управления МКИ Рига Онаева рассказала об истории театра «Наз», его месте в искусстве. Также коллектив поздравила народная артистка Казахстана Гульжан Талпакова.

Автор либретто хореографического спектакля «Алдар косе» – Нурлан Сегизбаев. Балетмейстеры-постановщики - Уалитбек Сиязбеков и Амина Самарбаева. Композитор - Алмабек Мейрбеков.

Спектакль был представлен в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

Музыкальным коллективом дирижировал художественный руководитель этого оркестра Касым Айтбаев. Образ Алдара косе исполнил Санат Калимбетов.

В спектакле раскрываются переживания Алдара косе, коварство и зло скупого бая. Также освещается история влюбленных. Зритель радуется и грустит вместе с Елентаем и Айсулу.