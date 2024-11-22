Юбилей театра танца «Наз»: коллектив представил юбилейную постановку

Культура, Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Спектакль «Алдар косе» был представлен в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Астана»

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В концертном зале Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоялась премьера хореографического спектакля «Алдар косе» в рамках 25-летия Государственного театра танца «Наз» акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz 

По информации городской администрации, постановка стала одной из крупнейших проектов XXV сезона театра. Перед началом представления со сцены были зачитаны поздравления и вручены награды. Академик Национальной академии наук, советник генерального секретаря международной организации TURKSOY по Казахстану, член национального курултая и общественного совета Астаны Каримбек Курманалиев вручил медаль TURKSOY художественному руководителю театра, главному балетмейстеру Кадише Агимбаевой и почетные грамоты от имени генерального секретаря Султана Раева и зачитал поздравительное письмо.

Руководитель управления МКИ Рига Онаева рассказала об истории театра «Наз», его месте в искусстве. Также коллектив поздравила народная артистка Казахстана Гульжан Талпакова.

Автор либретто хореографического спектакля «Алдар косе» – Нурлан Сегизбаев. Балетмейстеры-постановщики - Уалитбек Сиязбеков и Амина Самарбаева. Композитор - Алмабек Мейрбеков.

Спектакль был представлен в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

Музыкальным коллективом дирижировал художественный руководитель этого оркестра Касым Айтбаев. Образ Алдара косе исполнил Санат Калимбетов.

В спектакле раскрываются переживания Алдара косе, коварство и зло скупого бая. Также освещается история влюбленных. Зритель радуется и грустит вместе с Елентаем и Айсулу.

«Одним из главных принципов театра является пропаганда казахского фольклора и этнографии, в спектакле отражены казахские быт – обрядовые песни, традиции. В целом Государственный театр танца «Наз» в последние годы завоевал не только популярность, но и любовь зрителей, занимая особое место в казахской хореографии. Театральное творчество получило признание не только в Казахстане, но и на международном уровне. За это время хореографы театра показывают в своих постановках различные истории, начиная от нежных романтических и драматических, заканчивая широким спектром эмоций и глубоких чувств. Театр воспитывает несколько поколений хореографов, исполнителей и продолжает через их труды славные традиции театра. Успех и секрет театра, наверное, кроется в этой честности и мастерстве», – говорит директор Государственного театра танца «Наз» Еркебулан Агимбаев.

#танцы #юбилей #театр #постановка #Наз

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