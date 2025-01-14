Юбилейная книжная выставка открылась в Алматы

Литература,Культура
87
Венера Баталова
корреспондент

Она продлится до 28 февраля

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Национальной библиотеке РК организована книжная выставка «Шуағын төккен өрнектер», посвященная 90-летию Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Цель выставки: познакомить читателей с историей и развитием Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла.

На выставке представлены более 200 изданий из фонда Национальной библиотеки, в том числе книги, журналы, пластинки, CD-диски.

Выставка состоит из двух разделов.

Первый раздел «Филармонияның өсу жолы» представляет литературу, содержащую биографическую информацию и историю Казахской филармонии.

Во втором разделе «Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы - бүгінгі» представлена литература о музыкальном творчестве выдающихся музыкантах и коллективах, а также о достижениях филармонии.

#выставка #юбилей #библиотека #филармония

Популярное

Все
Факторы казахстанской уникальности
Искусственный интеллект – одно из важных направлений развития страны
Укрепляя единство и согласие
Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией МВД РК
Захват заложников в Актобе: двое из троих не выжили
Житель Актобе попал в ловушку мошенников, понадеявшись на крупный выигрыш
Товарооборот между Казахстаном и Кипром увеличился в пять раз за год
Мощное землетрясение зафиксировано на юге Японии
Пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацбанк
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК
Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане
Астанчанам предлагают бесплатные курсы казахского языка
3,2 трлн тенге потратили казахстанцы на онлайн-покупки
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и заявил о бомбе на борту FlyArystan
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане
Почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров
Олжас Бектенов высказался о маркетплейсах
Токаев поздравил президента Хорватии с переизбранием
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Каждый должен быть частью прогресса
На языке текста и рисунка
В поисках «противоядия»
Намечен масштабный образовательный прорыв
Бизнес встретил новшество в штыки
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Юная азербайджанская певица поблагодарила Казахстан песней …
Первый профессиональный национальный театр открылся в Казах…
Прием заявок на конкурс для профессиональных художников про…
Инклюзивный спектакль с аудиодескрипцией показали в театре …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]