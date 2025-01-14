Юбилейная книжная выставка открылась в Алматы

Она продлится до 28 февраля
В Национальной библиотеке РК организована книжная выставка «Шуағын төккен өрнектер», посвященная 90-летию Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Цель выставки: познакомить читателей с историей и развитием Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла.
На выставке представлены более 200 изданий из фонда Национальной библиотеки, в том числе книги, журналы, пластинки, CD-диски.
Выставка состоит из двух разделов.
Первый раздел «Филармонияның өсу жолы» представляет литературу, содержащую биографическую информацию и историю Казахской филармонии.
Во втором разделе «Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы - бүгінгі» представлена литература о музыкальном творчестве выдающихся музыкантах и коллективах, а также о достижениях филармонии.