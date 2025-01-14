Юбилейная книжная выставка открылась в Алматы

Она продлится до 28 февраля

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Национальной библиотеке РК организована книжная выставка «Шуағын төккен өрнектер», посвященная 90-летию Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Цель выставки: познакомить читателей с историей и развитием Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла.

На выставке представлены более 200 изданий из фонда Национальной библиотеки, в том числе книги, журналы, пластинки, CD-диски.

Выставка состоит из двух разделов.

Первый раздел «Филармонияның өсу жолы» представляет литературу, содержащую биографическую информацию и историю Казахской филармонии.

Во втором разделе «Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы - бүгінгі» представлена литература о музыкальном творчестве выдающихся музыкантах и коллективах, а также о достижениях филармонии.