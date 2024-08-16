Юлия Путинцева обыграла американку Кори Гауфф в Цинциннати

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (33-е место в рейтинге WTA) встретилась с действующей чемпионкой турнира - с американкой Кори Гауфф (2-е место) во втором круге турнира в Цинциннати (США). Она победила в трех сетах — 6:4, 2:6, 6:4 — и вышла в следующий раунд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

В 1/8 финала казахстанка сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (37-е место).

Призовой фонд турнира в Цинциннати в этом году составляет 3 211 715 долларов. Победительница заработает 523 485 долларов, а также получит 1 000 рейтинговых очков.

Стоит отметить, что Путинцева стала четвёртой теннисисткой за 40 лет из невходящих в топ-20 рейтинга WTA, одержавшей победу над двумя лучшими теннисистками WTA на нескольких покрытиях за сезон. Ранее Путинцева обыгрывала первый номер рейтинга Игу Швёнтек на Уимблдоне-2024. Ранее это достижение покорялось только трём теннисисткам: Гарбинье Мугурусе (2014), Екатерины Макаровой (2017) и Каролине Муховой (2021).