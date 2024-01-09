Путинцева одержала волевую победу на старте турнира в Австралии

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

64-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира WTA-250 в Хобарте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

По информации Федерации тенниса Казахстана, в матче первого раунда спортсменка обыграла 45-ю ракетку мира - итальянку Элизабетту Кочаретто.

«Первую партию Юлия проиграла со счетом 0:6. Во втором сете уступала со счетом 0:4, но сумела выиграть партию - 7:5, а в решающем игровом отрезке победила на тай-брейке – 7:6 (7:4)», — проинформировали в организации.  

Также в Федерации тенниса Казахстана добавили, что в следующем круге Путинцева сыграет с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария).

#турнир #теннис #победа #Юлия Путинцева #ФТК #Австралия

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