Путинцева одержала волевую победу на старте турнира в Австралии

64-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира WTA-250 в Хобарте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

По информации Федерации тенниса Казахстана, в матче первого раунда спортсменка обыграла 45-ю ракетку мира - итальянку Элизабетту Кочаретто.

«Первую партию Юлия проиграла со счетом 0:6. Во втором сете уступала со счетом 0:4, но сумела выиграть партию - 7:5, а в решающем игровом отрезке победила на тай-брейке – 7:6 (7:4)», — проинформировали в организации.

Также в Федерации тенниса Казахстана добавили, что в следующем круге Путинцева сыграет с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария).