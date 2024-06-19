Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире в Бирмингеме

Вторая ракетка Казахстана вышла во второй круг травяного турнира категории WTA 250, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: пресс-служба ФТК

«Юлия Путинцева обыграла француженку Клару Бюрель (43 WTA) со счетом 6:3, 6:4. Во втором круге она встретится с представительницей Украины Ангелиной Калининой», – прокомментировали в Федерации тенниса Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка уступила в третьем круге турнира WTA-1000 первой ракетке мира Иге Швёнтек со счетом 3:6; 4:6 в Италии.

Причем вторая ракетка Казахстана во втором сете вела со счетом 3:0 и 4:1.