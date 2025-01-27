За 2 года изъято более тысячи единиц оружия - МВД

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С начала года изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе четыре похищенных в период январских событий, а также шесть гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра, передает Kazpravda со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Так, в Турксибском районе Алматы обнаружен схрон, где изъято три обреза, три пистолета, четыре гранаты и около 50 патронов, а также карабин, похищенный из оружейного магазина в ходе январских событий.

В Таразе найден схрон с двумя обрезами и боевым арбалетом, также похищенным во время январских беспорядков. В Актобе на территории садоводческого общества изъяли винтовку ТОЗ с 56 патронами и гранату Ф-1.

В Алматинской области обнаружены два ружья, граната РГД-5 и 20 патронов автомата Калашникова, а также два пистолета Макарова, которые значатся похищенными в ходе январских событий.

В Талдыкоргане у местного жителя из автомобиля изъято пять травматических пистолетов. 

«Всего за последние два года подразделениями по борьбе с организованной преступностью из незаконного оборота изъято более одной тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий. Работа в данном направлении находится на особом контроле Министерства внутренних дел», - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

#оружие #схрон, МВД

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