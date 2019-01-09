За 2018 год в ДТП погибло больше казахстанцев, чем за 10 лет в Афганистане – депутат

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото с сайта bnews.kz
Депутат Мажилиса РК Павел Казанцев требует от МВД ужесточить процедуру получения водительских удостоверений, совместно с акиматами пересмотреть подходы к организации перевозок пассажиров и обучать водителей контраварийному вождению. Соответствующий депутатский запрос он озвучил в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Поводом для депутатского запроса являются участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий по стране, связанные со смертельными исходами и травмированием наших сограждан", – сказал депутат, напомнив о недавних резонансных случаях, когда в ДТП погибла актриса Шолпан Елгезекова и смертельный наезд 14-летнего подростка на пешехода в Кызылорде.

"Однако при анализе статистики ДТП не только по случаям, на которые обратила внимание казахстанская общественность, обращают на себя внимание более серьезные и системные проблемы. Так, за один 2018 год в ДТП погибло более 2 тысяч человек, получили увечья 20 445 человек. В мирное время гибнут люди, как в военное время. Как следует из открытых источников, это несоизмеримо больше, чем потери казахстанцев в течение 10 лет боевых действий в Афганистане. Следует отметить, что около 70% от общего количества пострадавших составляют лица трудоспособного возраста. Большая часть людей пострадавших в ДТП, впоследствии становятся инвалидами. Государству наносится ущерб в миллиарды тенге. Человеческие страдания вообще не поддаются исчислению", – сказал депутат.

По словам Павла Казанцева, за 28 лет независимости в ДТП погибло почти 80 тысяч человек, а число пострадавших составляет полмиллиона наших сограждан.

"И это на фоне огромных организационно технических мер и мероприятий, реализованных за 28 лет независимости. Понятно, что количество автомобилей за эти годы увеличилось. Но большинство ДТП происходит далеко не из-за неисправности автомобилей или несовершенства дорожной инфраструктуры, а по вине участников дорожного движения, по вине водителей. Это 95% от всех ДТП", – сказал депутат.

В этой связи Павел Казанцев считает необходимым комплексно рассмотреть сложившееся положение дел с привлечением общественности и независимого экспертного сообщества.

"Необходимо ужесточить требования к обучающим организациям, сдаче экзаменов и процедурам получения водительских удостоверений, совместно с МИО пересмотреть подходы к организации перевозок пассажиров, в том числе, что очень важно, с обучением водителей контраварийному вождению", – отметил мажилисмен.

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