За безопасность производственных процессов ответственность должны нести работодатели – ФПРК

На стратегической сессии на тему: "Концептуальные основы охраны труда через призму новых вызовов" в рамках XI Казахстанской Международной конференции и выставки по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2023 отечественные и зарубежные эксперты обсудили проблемы обеспечения безопасности охраны труда на рабочих местах и предприятиях, рассмотрели пути их решения, с учетом передового мирового опыта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

Фото: Kazpravda.kz

О роли представителей работников в обеспечении общественного контроля на предприятии мнением поделился председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин. Он отметил плодотворное сотрудничество с Министерством труда и социальной защиты в ходе работы над проектом Концепции безопасного труда и поприветствовал инициативы МТСЗН по переходу от затратной к риск-ориентированной модели БИОТ.

"У нас в стране за прошедшие годы сформировалась так называемая компенсационная модель управления охраной труда. Она основывается на реакции уже свершившихся несчастных случаев, по итогам проведенного расследования. Однако сейчас потенциал этой системы практически исчерпан, в условиях вызовов цифровой экономики она не работает. Нам необходимо сформировать такую модель, которая будет быстро реагировать и действовать в меняющихся условиях. С этой точки зрения, предлагаемая министерством новая Концепция безопасности труда отвечает риск-ориентированному подходу. Нас, как представителей работников удовлетворяет и то положение, что оценка рисков будет проводиться конкретно на рабочих местах, не только в рамках профессии или должности", - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Вместе с тем председатель Федерации профсоюзов отметил три главных блока вопросов в оценке различных моделей страхования работников от несчастных случаев.

Во-первых, как подчеркнул глава ФПРК, страховая система должна способствовать развитию мер профилактики несчастных случаев.

"Ее элементы должны четко служить стимулом для работодателей по максимальному обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах. Определение степени риска таким образом будет способствовать повышению культуры безопасного труда в экономике", - считает Сатыбалды Даулеталин.

Во-вторых, профсоюзы считают, что при наступлении страховых случаев должны обеспечиваться процессы реабилитации пострадавшего работника.

"Важно, чтобы человек как можно быстрее восстановился и вернулся к своей работе либо, если это невозможно, мог трудоустроиться на другую работу, подходящую по состоянию здоровья", - отметил председатель Федерации профсоюзов.

Третий блок предусматривает справедливое, достаточное и адекватное возмещение вреда здоровью и утраченного заработка.

"Здесь уместно будет отметить действующую практику по определению степени вины сторон за наступление несчастного случая, что напрямую влияет на размеры компенсации, которую в конечном итоге получит работник. Наш анализ показал, что 70% несчастных случаев происходит по вине работодателя. Безусловно, профсоюзы, как представители работников, должны активно работать в формировании культуры труда среди работников и проводить разъяснительную работу. Касательно степени вины, мы считаем, что необходимо исключить из законодательства смешанную ответственность с определением степени вины работника и работодателя. За производственные процессы, особенно их безопасность, ответственность прежде всего должны нести работодатели. И мы твердо убеждены, что такая постановка вопроса кардинально усилит обязательства работодателей по созданию безопасных условий труда. Международная практика говорит о том, что смешанной ответственности уже не существует. Если несчастный случай произошёл на производстве - это уже вина работодателя", - сказал Сатыбалды Даулеталин.

В настоящее время Федерация профсоюзов готовит ряд соответствующих предложений по дальнейшему совершенствованию трудового законодательства, добавил он.

Фото пресс-службы ФПРК