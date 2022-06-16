"За домофоны можно не платить" – на рассылку ответили госорганы РК

Агентство по защите и развитию конкуренции РК и Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали рассылку в соцсетях о том, что казахстанцам можно не платить за домофоны, сообщает Kazpravda.kz.

"Разъясняем по абонентской плате за обслуживание домофона. Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что за домофоны можно не платить. Основанием для распространения данной информации стал пример навязывания услуги по техническому обслуживанию домофонного оборудования при его установке в Актау в 2021 году, где по признакам недобросовестной конкуренции в части реализации товара с принудительным ассортиментом антимонопольный департамент по

Мангыстауской области внес уведомления в адрес домофонных организаций об исключении условия по абонентскому обслуживанию домофона. Позже материалы дела были переданы в региональный департамент по защите прав потребителей Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, так как, со вступлением в силу в 2022 году норм нового закона по развитию конкуренции, АЗРК рассматривает обращения по недобросовестной конкуренции в случае нанесения ущерба конкурирующей компании", - пояснили в ведомстве.

Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития разъясняют следующее:

Домофон используется жильцами для контроля доступа в подъезд дома, соответственно, вопросы приобретения услуг по его техническому обслуживанию являются предметом коллективного обсуждения среди жильцов.

Согласно подпункту 12) пункта 23 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума, содержание общего имущества объекта кондоминиума включает в себя и техническое обслуживание домофона.

В соответствии со статьей 42-1 Закона "О жилищных отношениях" собственники квартир, нежилых помещений на собрании

рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с содержанием общего имущества объекта кондоминиума. Собрание созывается по инициативе совета дома, доверенного лица простого товарищества, по требованию ревизионной комиссии, по

требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений либо по инициативе жилищной инспекции.

Таким образом, в случае необходимости, собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования.

Кроме того, согласно пункту 22 Правил, председатель Объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий многоквартирным жилым домом либо управляющая компания ежегодно выносят вопросы о перезаключении договора с действующим субъектом сервисной деятельности или выборе нового субъекта сервисной деятельности на собрание путем электронного голосования через объект информатизации ЖКХ или в бумажном виде.

Практика показывает, что несмотря на то, что приобретение услуг по установке и техническому обслуживанию домофона относится к вопросам принятия решения всеми жильцами, договоры заключаются индивидуально с каждым жильцом. Заключение таких договоров ставит в невыгодное положение собственников квартир, когда оборудование домофона не переходит в их собственность, а техническое обслуживание с абонентской платой включается в договор при установке домофона, что в итоге обходится дороже, чем сам домофон. Тогда как, согласно пункту 23 Правил, услуги по установке и техническому обслуживанию домофонного оборудования разделены.

Согласно пункту 24 Правил, на каждый вид услуг по содержанию общего имущества объекта кондоминиума заключается отдельный договор с субъектами сервисной деятельности. При этом срок договора составляет не более одного года.

Соблюдение закона и данных положений Правил относится к компетенции жилищной инспекции, которая выносит обязательные для исполнения предписания (представления) по устранению нарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях (пп.5 п.1 статьи 41-2 Закона).

Вместе с тем, в случае наличия условий договора, нарушающих прав потребителя при его заключении, потребитель имеет право на возмещение убытков, нанесенных ему домофонной организацией в связи с использованием последним преимуществ своего положения (статья 8-1 Закона "О защите прав потребителей").

Результатом действий домофонной организации может также являться ограничение конкуренции на данном рынке услуг.

"На основании коллективного заявления действия домофонной организации – навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации - могут рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим

положением", - заключили в Агентстве.