За два дня боев и расправ в Сирии убиты более тысячи человек

Сирийские правозащитники заявляют о массовых расправах над мирными жителями в 29 населенных пунктах провинций Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Подтверждения этой информации из независимых источников нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Moawia Atrash/dpa/picture alliance

За последние два дня в результате боевых действий в Сирии, ведущихся новыми властями в нескольких провинциях против сторонников свергнутого президента Башара Асада, а также внесудебных расправ погибли в общей сложности более тысячи человек. Сирийские силы безопасности и их союзники с 6 марта убили 745 мирных жителей, сообщил вечером в субботу, 8 марта, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, среди жертв есть женщины и дети.

Правозащитники заявляют о массовых убийствах мирных жителей

Организация заявила о массовых убийствах жителей 29 населенных пунктов в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс и обвинила силы временного правительства в военных преступлениях. Прибрежные регионы страны считаются оплотом клана Асадов и являются местом проживания значительной части алавитского меньшинства - общины, к которой принадлежит и свергнутый сирийский диктатор.

Помимо представителей гражданского населения, в числе убитых - 273 участника боевых действий с обеих сторон, указал далее SOHR. Публикуемые сирийскими правозащитниками данные невозможно проверить из независимых источников. На фоне боевых действий затруднено снабжение населения. В частности, в Латакии наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, закрыты рынки и пекарни, передают информагентства.

После того как в декабре 2024 года исламистские силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) свергли Асада в ходе молниеносного наступления и захватили власть в Сирии, они сталкиваются с регулярными ожесточенными нападениями со стороны членов алавитского меньшинства клана Асадов.

6 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и сотрудниками сил безопасности нового правительства. Агентство AFP со ссылкой на сотрудника сил безопасности в Латакии пишет о "хорошо спланированной и преднамеренной атаке нескольких групп из остатков ополчения Асада", которые атаковали позиции и контрольно-пропускные пункты новых властей.

После этого новые власти Сирии объявили о начале операции "по восстановлению безопасности" в городах, селениях и горах прибрежных сирийских провинций Латакия и Тартус, которая "направлена против остатков ополченцев Асада и тех, кто их поддерживает".