За двумя зайцами...

В день оформления заявки ребенку и его родителю было предложено, так сказать, на всякий случай одновременно сдать экзамены и в другие учебные заведения Астаны. Но здесь возник закономерный вопрос: а как это возможно? Ведь колледжи разные, специальности, хоть и похожи, но все же отличаются. Соответственно, и экзамены тоже будут отличаться...

Ответ получили такой: «А все предусмотрено, не переживайте. Существует договоренность. Экзамены состоятся в разные дни, результаты будут в срок. А там потом выберете. Возможно, и на грант где-то пройдете».

Конечно согласились! Это же круто! Все, как в зарубежных фильмах: подросткам-абитуриентам после вступительного экзамена сразу из нескольких учебных заведений страны приходят приглашения на обучение.

Ребенок был счастлив, ведь в том списке «запасных» колледжей значились и варианты очень даже неплохие.

В общем, было выбрано три колледжа. Экзамены назначались поочередно, по два от каждого храма знаний. Поначалу об их проведении сообщалось заранее, за 2–3 дня. Потом уведомления стали приходить вечером перед днем «Х». Какие-то экзамены проводились день в день, но хорошо хоть в разное время.

Нервы подростка и родителей и так уже были натянуты до предела перипетиями недавно прошедших школьных экзаменов, так тут еще повергла в шок система определения итогов и оповещения абитуриентов.

Присутствовали такие «легкие» заминки, как явка на следующий экзамен только тем, кто прошел предыдущий, а его результаты предоставлялись... позднее. Таким образом, не зная, сдал ты или нет, готовишься к новому туру, судорожно мониторя одновременно три чата мессенджера.

В основном колледже, в самом желанном, обещали результаты опубликовать в конце августа. От одного «запасного» учебного заведения пришел ответ в начале месяца: «Вы прошли вступительный экзамен, приносите документы на оформление». В другой еле дозвонились, и ответ просто обескуражил: «А какие вы ждете результаты, вы что – документы сюда сдавали?».

«Нет, не сдавали, но экзамены вы как-то и зачем-то принимали?» – недоуменно спросили родители.

«Хорошо, перезвоните позднее», – последовал ответ.

Перезвонили. «Да, ваши результаты хорошие, можете сдать оригиналы документов, вы прошли на грант», – ответили на том конце трубки.

«Мы сначала узнаем результаты экзаменов в основном колледже, и если они нас не удовлетворят, обратимся к вам», – попытались объяснить родители.

«Нет-нет! Вам необходимо в ближайшее время оформить договор на обучение в нашем колледже, иначе пишите отказ».

Какой такой отказ? После долгих пререканий с голосом в телефонной трубке один из родителей потребовал выслать образец отказа. Выслали. Написали. Отправили. Через время позвонили из первого «запасного» тоже с предложением об отказе. Отказались.

А зачем же тогда весь этот марафон, спрашивается? Ведь на старте организаторы обещали совсем другое. А в итоге получается, ребенок вместо того чтобы восстанавливать силы, отдыхать перед учебным годом, потратил все лето на беготню и экзамены. А в результате есть вероятность того, что придется вернуться в школу в 10-й класс, так как никто не давал гарантий, что он пройдет вступительный экзамен в желанный колледж.

Какую цель преследовали организаторы? Хотели как лучше, а получилось как всегда?