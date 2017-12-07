​За место под солнцем надо платить

11 августа 2016 года стал для алматинцев весьма своеобразным днем. Не сказать, что черным – это было бы преувеличением. Но тот факт, что жизнь горожан с этого дня усложнилась, сомнению не подлежит. Именно тогда было опубликовано постановление городского акимата «Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств города Алматы». Возможность поставить машину на некоторых улицах мегаполиса отныне стала платной.
Внедрение подобной инициативы продиктовано желанием городских властей приблизиться к уровню развития европейских стран. Там, как правило, нужно раскошеливаться не то что за парковку, а даже за простой въезд в центр. В приоритете находится общественный транспорт (ОТ). Вывести его во главу угла посредством введения специальных полос и платных парковок решили и в Алматы, позабыв о том, что тема ОТ является для горожан одной из самых «больных» и пока подает мало надежд на «выздоровление».
Итак, на многих центральных улицах города, непосредственно на месте платной парковки, установили щиты с информацией о сроках запуска проекта, правилами пользования и условиями, а также паркоматы – аппараты для оплаты. Стоимость стоянки составляет 100 тенге в час, система работает по предоплате. Автовладелец должен заранее рассчитать время стоянки и оплатить парковку в течение 15 минут после остановки. Первые 15 минут стоянка бесплатная.
Если водитель, заехавший в парковочную зону, видит эти щиты и оставляет автомобиль, он соглашается с условием оплатить парковку. Не стоит делать вид, что «я не я, и лошадь не моя». Не платить за парковку можно только в том случае, если машину оставляют после 19 часов вечера и до 8 часов утра. Есть возможность заплатить и в 7 часов 30 минут, например, 100 тенге, что позволит автомобилисту пользоваться парковкой с 7 часов 30 минут до 9 часов утра. Система автоматически перебросит деньги на платный период.
Если же автомобилист проигнорировал правила и уехал, не воспользовавшись паркоматом, в ближайшее время его настигнет кара. Штраф в размере 3 МРП за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств не замедлит прийти в виде графы в коммунальных счетах, «письма счастья» и постоянных телефонных звонков по месту прописки. Повторное нарушение в течение года влечет за собой штраф в размере 5 МРП. В соответствии со статьей 893 КоАП РК штраф должен быть оплачен в течение 30 дней со дня вынесения предписания.
Удивительно, но если машину на платной парковке поцарапают или обворуют, ТОО «Алматы СпецТехПаркинг сервис», отвечающее за организацию процесса, за сохранность транспортных средств ответственности не несет!
Объяснение дается краткое, но нисколько не внушающее оптимизма: «Парковка не является местом хранения автомобилей». Форс-мажорные ситуации на территории парковки разрешаются в соответствии с действующим законодательством РК – такова ремарка разработчиков проекта. Что же, остается только надеяться на то, что среди бела дня с железным конем ничего не случится.
Горожане поначалу восприняли новшество в штыки. Такое количество негатива редко видят даже социальные сети. Алматинцы недоумевали, почему они должны платить «ни за что», и это была еще самая мягкая формулировка из всех возможных. На ровном месте пополнять бюджет города желания не было ни у кого. Некоторые водители на первых порах игнорировали специальные щиты и паркоматы. Но когда в их почтовые ящики стали одно за другим сыпаться «письма счастья», взяли себя в руки и принялись платить.
Постепенно навык оплаты за парковку вошел в привычку. Выяснилось, что в его наличии есть свое преимущество: водителей, желающих теперь припарковаться в центре города, поубавилось. Раньше на отдельных улицах поставить своего четырехколесного друга было практически невозможно. Теперь этот вопрос стоит не очень остро, при желании найти место – не такая большая проблема.
Однако до сих пор остается неясным, что делать тем людям, кто живет на улицах, опутанных сетью платных парковок, и тем, кто там постоянно работает. Для этих «бедолаг» в тестовом режиме продаются ежемесячные парковочные абонементы. Автолюбитель, который приобрел такой абонемент, может парковаться без почасовой оплаты с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 19 часов вечера в течение месяца. Стоимость ежемесячного абонемента составляет 6 тыс. тенге. Определенно сказать, что это новшество прижилось, пока нельзя. В новостях то и дело появляются жалобы обладателей «скидочных» талонов на все-таки присланные им штрафы. Система явно нуждается в доработке.
Что хорошо, так это тот факт, что на каждой парковке выделяются места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Другим транспортным средствам там не место, нарушивших правила автомобилистов ждет крупный штраф. Люди с ограниченными возможностями пользуются местами для парковки бесплатно.