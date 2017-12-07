​За место под солнцем надо платить

11 августа 2016 года стал для алматинцев весьма своеобразным днем. Не сказать, что черным – это было бы преувеличением. Но тот факт, что жизнь горожан с этого дня усложнилась, сомнению не подлежит. Именно тогда было опубликовано постановление городского акимата «Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств города ­Алматы». Возможность поставить машину на некоторых улицах мегаполиса отныне стала платной.

Внедрение подобной инициативы продиктовано желанием городских властей приблизиться к уровню развития европейских стран. Там, как правило, нужно раскошеливаться не то что за парковку, а даже за простой въезд в центр. В приоритете находится общественный транспорт (ОТ). Вывести его во главу угла посредством введения специальных полос и платных парковок решили и в Алматы, позабыв о том, что тема ОТ является для горожан одной из самых «больных» и пока подает мало надежд на «выздоровление».

Итак, на многих центральных улицах города, непосредственно на месте платной парковки, установили щиты с информацией о сроках запуска проекта, правилами пользования и условиями, а также паркоматы – аппараты для оплаты. Стоимость стоянки составляет 100 тенге в час, система работает по предоплате. Автовладелец должен заранее рассчитать время стоянки и оплатить парковку в течение 15 минут после остановки. Первые 15 минут стоянка бесплатная.

Если водитель, заехавший в парковочную зону, видит эти щиты и оставляет автомобиль, он соглашается с условием оплатить парковку. Не стоит делать вид, что «я не я, и лошадь не моя». Не платить за парковку можно только в том случае, если машину оставляют после 19 часов вечера и до 8 часов утра. Есть возможность заплатить и в 7 часов 30 минут, например, 100 тенге, что позволит автомобилисту пользоваться парковкой с 7 часов 30 минут до 9 часов утра. Система автоматически перебросит деньги на платный период.

Если же автомобилист проигнорировал правила и уехал, не воспользовавшись паркоматом, в ближайшее время его настигнет кара. Штраф в размере 3 МРП за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств не замедлит прийти в виде графы в коммунальных счетах, «письма счастья» и постоянных телефонных звонков по месту прописки. Повторное нарушение в течение года влечет за собой штраф в размере 5 МРП. В соответствии со статьей 893 КоАП РК штраф должен быть оплачен в течение 30 дней со дня вынесения предписания.

Удивительно, но если машину на платной парковке поцарапают или обворуют, ТОО «Алматы СпецТехПаркинг сервис», отвечающее за организацию процесса, за сох­ранность транспортных средств ответственности не несет!

Объяснение дается краткое, но нисколько не внушающее оптимизма: «Парковка не является местом хранения автомобилей». Форс-мажорные ситуации на территории парковки разрешаются в соответствии с действующим законодательством РК – такова ремарка разработчиков проекта. Что же, остается только надеяться на то, что среди бела дня с железным конем ничего не случится.

Горожане поначалу восприняли новшество в штыки. Такое количество негатива редко видят даже социальные сети. Алматинцы недоумевали, почему они должны платить «ни за что», и это была еще самая мягкая формулировка из всех возможных. На ровном месте пополнять бюджет города желания не было ни у кого. Некоторые водители на первых порах игнорировали специальные щиты и паркоматы. Но когда в их почтовые ящики стали одно за другим сыпаться «письма счастья», взяли себя в руки и принялись платить.

Постепенно навык оплаты за парковку вошел в привычку. Выяс­нилось, что в его наличии есть свое преимущество: водителей, желающих теперь припарковаться в центре города, поубавилось. Раньше на отдельных улицах пос­тавить своего четырехколесного друга было практически невозможно. Теперь этот вопрос стоит не очень остро, при желании найти место – не такая большая проблема.

Однако до сих пор остается неясным, что делать тем людям, кто живет на улицах, опутанных сетью платных парковок, и тем, кто там постоянно работает. Для этих «бедолаг» в тестовом режиме продаются ежемесячные парковочные абонементы. Автолюбитель, который приобрел такой абонемент, может парковаться без почасовой оплаты с понедельника по пятницу с 8 часов утра до 19 часов вечера в течение месяца. Стоимость ежемесячного абонемента составляет 6 тыс. тенге. Определенно сказать, что это новшество прижилось, пока нельзя. В новостях то и дело появляются жалобы обладателей «скидочных» талонов на все-таки присланные им штрафы. Система явно нуждается в доработке.

Что хорошо, так это тот факт, что на каждой парковке выделяются места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Другим транспортным средствам там не место, нарушивших правила автомобилис­тов ждет крупный штраф. Люди с ограниченными возможностями пользуются местами для парковки бесплатно.