За миллион лет до нашей эры

фото из архива И. Исхакова

После посещения экспозиции в областном историко-краеведческом музее им. Г. Н. Потанина можно чуть лучше представить мир, который существовал миллионы лет назад. На выставке представлено более 50 авторских работ: палеонтологические реконструкции, графика, фигурки из полимерной глины и металла, декоративные изделия, стилизованные петроглифы и даже авторский комикс.

Для самого Ильшата Исхакова эта выставка имеет особое значение. Его увлечение древним миром началось именно в родном Павлодаре, где он впервые увидел настоящие свидетельства доисторической жизни в том самом музее. Школьник начал искать информацию о динозаврах, когда нашел их изображения в учебнике зоо­логии. Тогда специальных материалов было мало.

После выхода фильма «Парк юрского периода» тема стала намного популярнее, но, как отмечает Ильшат, более известны американские динозавры. О находках, сделанных на территории Казахстана, знают гораздо меньше. Поэтому, уже как художник, он поставил перед собой глобальную задачу – рассказывать о древних животных нашей страны и создавать их достоверные реконструкции.

Палеореконструкция – это искусство, тесно связанное с наукой: фантазия художника допустима только там, где нет точных данных, например в выборе окраски древнего животного. В остальном каждая деталь должна быть научно обоснована, поэтому работа начинается с изучения скелета, анатомии и исследований палеонтологов.

Иногда реконструкции соз­даются совместно с учеными. Так, по просьбе специалистов из Западно-Казахстанской области, Ильшат восстановил облик казахстанозавра – древней морской рептилии, похожей на дельфина. Одним из главных проектов художника стал выпуск 25 открыток набора «Динозавры Казахстана» с изображениями вымерших мезозойских рептилий, а также создание ряда реконструкций по найденным останкам.

Своим любимым ящером Ильшат Исхаков называет аралозавра, останки которого были найдены в районе древнего Аральского моря. Вид был описан в 1968 году палеонтологом Анатолием Рождественским. Позднее реконструкции этого динозавра создавались учеными разных стран.

По данным Ильшата Исхакова, на сегодняшний день в Казахстане обнаружены останки, предположительно, 16 видов динозавров.

– Некоторые виды пока остаются под вопросом. Есть находки, представленные только отдельными зубами или фрагментами костей. Большинство останков обнаружено в Приаралье, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В мезозойскую эпоху здесь находился древний океан Тетис, поэтому встречаются и морские рептилии, – рассказал художник.

Среди уникальных древних ящеров, найденных в Казахстане, – аралозавр, яксартозавр, казахламбия, арыстанзавр и батырозавр.