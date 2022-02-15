За мужество и отвагу

Сотрудники транспортной полиции спасли детей из пожара в Мангистауской области.

Возгорание жилого двухэтажного дома произошло днем 11 февраля в селе Мангистау. Очагом пожара стала квартира на втором этаже дома недалеко от станции. Черный дым быстро охватил весь подъезд, жильцы уже не могли выбраться самостоятельно.

Пожар вовремя заметили сотрудники отдела полиции на транспорте. Шестеро полицейских оперативно начали эвакуацию людей и тушение пожара, используя огнетушители отдела полиции. При эвакуации жителей в одной из квартир они обнаружили троих детей, которые были дома без взрослых. Лейтенант полиции Кайыпбергенов, взяв младшего на руки, вывел их на улицу.

До приезда противопожарной службы стражи правопорядка (Умарбаев А., Куанов Н., Кайыпбергенов Н., Хамит Р., Коктаубаев А., Орынхан Б.) эвакуировали всех жильцов, а также локализовали огонь, не дав ему перекинуться и на другие квартиры.

Руководство ДП на транспорте решило поощрить своих сотрудников за проявленные мужество и отвагу при спасении граждан, проинформировала пресс-служба департамента.