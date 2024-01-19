За нал. Или против?

Колонка обозревателей
85
Асель Муканова

Начало года в Казахстане ознаменовалось введением фискаль­ного контроля мобильных переводов и активным возвращением наличных денег в повседневный оборот.

фото из архива "КП"

Предприниматели враз перестали принимать оплату через мобильные переводы, к которым мы все успели привыкнуть. Ведь на безналичный расчет за последние годы перешел не только крупный бизнес. Расплатиться в один клик на телефоне можно было в каждом овощном ларьке, салоне красоты или такси. Не нужно носить мелочь и даже банковскую карту, ждать и считать сдачу, опасаться за свою безопасность.

Теперь же, заходя в придомовой магазин или парикмахерскую, ты уже не так уверен, смогут ли тебя здесь обслужить без наличных. Дошло до того, что даже обычные пользователи платежной системы известного банка боятся делать личные переводы, чтобы не попасть под санкции налоговиков.

Как объясняют в налоговой службе, оплата посредством мобильного перевода проходит без применения контрольно-­кассовых аппаратов, пост-терминалов и QR-кода, а значит, не выдаются чеки. Государство планирует провести проверку по мобильным переводам с целью вывести из тени незаконную предпринимательскую дея­тельность, ведь по закону ими можно пользоваться только в личных целях.

Проверять будут тех, кто получил переводы от ста и более разных лиц в течение трех месяцев подряд – именно это будет считаться ведением предпринимательской деятельности. Однако суммы переводов не уточняются.

Малый бизнес, понятное дело, недоволен. Стали известны случаи, когда продавцы в магазинах при оплате QR-кодом «накидывали» сверх стоимости товара комиссию за пользование этой услугой или требовали исключительно наличные. Власти заявляют о незаконности таких действий, но кто ж там будет разбираться...

В соцсетях по этому поводу звучат совершенно разные мнения. Некоторые уверены, что все делается правильно, и каждый, кто зарабатывает, должен платить с этого соответствующие налоги. «Все хотят спокойно спать и честно зарабатывать. Хотят бесплатное качественное медицинское обслуживание и образование, честную полицию и сильную армию, но не хотят платить налоги. Замкнутый круг!» – пишет один из пользователей.

Но большинство комментариев все же сводится к тому, что опять страдает простой народ, а государство «кошмарит» совершенно не тех. Мол, пусть разбираются с теми, кто ворует, а не пополняют казну за счет мелких предпринимателей.

Люди сходятся во мнении, что сработала обычная схема «хотели как лучше, получилось, как всегда». Бизнес вынужден закрываться или еще больше уходить в тень. У контролеров прибавилось работы. А потребителям, не успевшим нарадоваться преимуществам безнала, пришлось откатиться на несколько лет назад.

В среду на пленарном заседании Мажилиса депутат от партии «Ақ жол» Аскар Садыков обратился с запросом к министру финансов с просьбой пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов. По его словам, предприниматель, работающий на «упрощенке», теперь должен платить налог за один и тот же доход дважды, а это значительные суммы для малого бизнеса. Еще одна проблема – комиссии банков. В итоге финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3% вырастает до 8,8%.

«Вы все-таки ищете тайных олигархов и коррупционеров или тех, кто просто выживает? От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты», – высказался депутат.

Честно говоря, кто здесь прав, я до конца пока не разобралась. Но вот узнала от своего парикмахера, тоже попросившего расплатиться купюрами, что налоги они с коллегами, оказывается, до этого вовсе не платили, лишь аренду хозяину помещения. А ведь они стабильно зарабатывают и ничуть не меньше меня, официально отдающей порядка 20% своей зарплаты государству. Но мастера сетуют, что отдавать даже 3% им не выгодно. В общем, видимо, время покажет.

Все колонки автора
#закон #налоги #мобильные переводы #наличные

Популярное

Все
Мастерица из Семея Екатерина Гуляева воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Поединок с рекордным результатом
Хоккей: памятные даты и события
Зимую в Астане. Ради морозов и проруби
Три дня в Алматинской области охотники с ловчими птицами – құсбегі – состязались в силе и ловкости
Юбилейную дату отмечает главное радио столицы. 19 января радио «Астана» исполняется 25 лет
Всех собак – на усыпление?
Кунаев, которого мы не знаем...
Искусство на века
Летописец суровой эпохи
Влюбленный в свой народ
Не хлебом единым
Удивительное трио
О прошлом поведает high-tech
Гляжу, как в зеркало
С почтением к Кастееву
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
О ценностях, о долге
За нал. Или против?
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Не хлебом единым
Накрытые Сетью
Под единым шаныраком
Проверка на честность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]