За нал. Или против?

Предприниматели враз перестали принимать оплату через мобильные переводы, к которым мы все успели привыкнуть. Ведь на безналичный расчет за последние годы перешел не только крупный бизнес. Расплатиться в один клик на телефоне можно было в каждом овощном ларьке, салоне красоты или такси. Не нужно носить мелочь и даже банковскую карту, ждать и считать сдачу, опасаться за свою безопасность.

Теперь же, заходя в придомовой магазин или парикмахерскую, ты уже не так уверен, смогут ли тебя здесь обслужить без наличных. Дошло до того, что даже обычные пользователи платежной системы известного банка боятся делать личные переводы, чтобы не попасть под санкции налоговиков.

Как объясняют в налоговой службе, оплата посредством мобильного перевода проходит без применения контрольно-­кассовых аппаратов, пост-терминалов и QR-кода, а значит, не выдаются чеки. Государство планирует провести проверку по мобильным переводам с целью вывести из тени незаконную предпринимательскую дея­тельность, ведь по закону ими можно пользоваться только в личных целях.

Проверять будут тех, кто получил переводы от ста и более разных лиц в течение трех месяцев подряд – именно это будет считаться ведением предпринимательской деятельности. Однако суммы переводов не уточняются.

Малый бизнес, понятное дело, недоволен. Стали известны случаи, когда продавцы в магазинах при оплате QR-кодом «накидывали» сверх стоимости товара комиссию за пользование этой услугой или требовали исключительно наличные. Власти заявляют о незаконности таких действий, но кто ж там будет разбираться...

В соцсетях по этому поводу звучат совершенно разные мнения. Некоторые уверены, что все делается правильно, и каждый, кто зарабатывает, должен платить с этого соответствующие налоги. «Все хотят спокойно спать и честно зарабатывать. Хотят бесплатное качественное медицинское обслуживание и образование, честную полицию и сильную армию, но не хотят платить налоги. Замкнутый круг!» – пишет один из пользователей.

Но большинство комментариев все же сводится к тому, что опять страдает простой народ, а государство «кошмарит» совершенно не тех. Мол, пусть разбираются с теми, кто ворует, а не пополняют казну за счет мелких предпринимателей.

Люди сходятся во мнении, что сработала обычная схема «хотели как лучше, получилось, как всегда». Бизнес вынужден закрываться или еще больше уходить в тень. У контролеров прибавилось работы. А потребителям, не успевшим нарадоваться преимуществам безнала, пришлось откатиться на несколько лет назад.

В среду на пленарном заседании Мажилиса депутат от партии «Ақ жол» Аскар Садыков обратился с запросом к министру финансов с просьбой пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов. По его словам, предприниматель, работающий на «упрощенке», теперь должен платить налог за один и тот же доход дважды, а это значительные суммы для малого бизнеса. Еще одна проблема – комиссии банков. В итоге финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3% вырастает до 8,8%.

«Вы все-таки ищете тайных олигархов и коррупционеров или тех, кто просто выживает? От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты», – высказался депутат.

Честно говоря, кто здесь прав, я до конца пока не разобралась. Но вот узнала от своего парикмахера, тоже попросившего расплатиться купюрами, что налоги они с коллегами, оказывается, до этого вовсе не платили, лишь аренду хозяину помещения. А ведь они стабильно зарабатывают и ничуть не меньше меня, официально отдающей порядка 20% своей зарплаты государству. Но мастера сетуют, что отдавать даже 3% им не выгодно. В общем, видимо, время покажет.