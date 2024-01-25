За нами – страна!

В главном командовании Национальной гвардии состоялся Военный совет с участием руководителей взаимодействующих органов, генералов и офицеров командного состава войск. На повестке дня были итоги служебно-боевой деятельности войск правопорядка за 2023 год и определение задач на предстоящий период.

Открывая заседание, глава Минис­терства внутренних дел РК Ержан Саденов отметил, что на коллегии МВД, прошедшей накануне, Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку деятельности Национальной гвардии.

Министр обозначил проблемные вопросы, связанные с войсками правопорядка. В частности, неукомп­лектованность офицерского и сержантского составов.

– На сегодняшний день актуальны вопросы комплектования должностей военнослужащих, несущих боевую службу. Каждый командир должен заниматься подбором квалифицированных кадров для обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений. Главному штабу, командующим и командирам воинских частей поручаю в срочном порядке укомплектовать вакантные должности. Создать для личного состава все необходимые условия для службы, принять меры по повышению привлекательности службы. Необходимо совместно с местными исполнительными органами, с подразделениями по делам обороны активизировать работу в данном направлении, – сказал министр.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов акцентировал внимание участников заседания на масштабной работе в Национальной гвардии в свете выполнения поручений Главы государства, данных на III Всеармейском совещании.

На заседании было отмечено, что в целях повышения готовности войск к оперативному применению военнослужащие приняли участие более чем в 200 совместных учениях и тренировках, в том числе в комплексных учениях по реагированию на кризисные ситуации в составе межведомственных группировок. Подразделения войск правопорядка совместно с взаимодействующими органами участвовали в усилении охраны общественного порядка, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера и поисковых мероприятиях. Большой объем задач выполнен и по своевременному реагированию на изменения оперативной обстановки в стране, в том числе в период проведения важных общественно-политических мероприятий.

Весомый вклад в обеспечение общест­венной безопасности страны вносится подразделениями специального назначения «Бүркіт». Совместно с взаимодействующими органами проведено 12 крупномасштабных специальных операций, пресечена деятельность десяти преступных групп, задержаны 17 лидеров и 124 активных участника. В рамках проведения мероприятий «Карасора» с сотрудниками служб по противодействию наркопреступности обнаружены 19 посевов культивированной конопли, изъято более 15 тыс. наркосодержащих кустов растительного происхождения.

Стоит отметить, что, подводя итоги заседания Военного совета, министр внутренних дел особое внимание обратил на боеготовность и боеспособность войск, выделение необходимых денежных средств для приобретения стрельбищного оборудования.

– Подготовка войск – это основа бое­вой готовности, которая зиждется на воинской дисциплине. Поэтому все – от командира отделения до командующего войсками – должны заниматься воспитанием, морально-психологическим состоянием военнослужащих, – резюмировал генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.

К слову, для качественного выполнения служебно-боевых задач в 2023 году в войсках было организовано боевое сос­тязание под девизом «Национальная гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна!». По его итогам победители отмечены дипломами от имени заместителя министра внутренних дел РК – главнокомандующего Национальной гвардией и денежными премиями.