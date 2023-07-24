За новыми впечатлениями

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Андрей Кратенко

Петропавловск стал первым городом на кочевническом пути необычной выставки.

фото автора

В Кызылжар арт-центре открылась «Кочевая выставка» художника из Татарстана Арслана Ибрагимова, включающая 16 картин. 40-летний художник представил свой проект как исследование истории и современности тюрков.

«Приходите, – написал он на своей страничке в Telegram. – По-моему, пространство идеально подходит под мои картины! Я решил буквально кочевать с этой выставкой по городам Казахстана, общаться с людьми, в каждом городе буду писать какую-то новую картину, предварительно собрав информацию о новом месте».

Выставка состоит из двух частей. Первая («Свистящие стрелы») поражает минималистской манерой с преобладанием оттенков коричневого цвета. Зритель словно путешествует во времени, погружается в прошлое.

Свою первую картину этой серии (по роману Нурихана Фаттаха) Арслан написал пять лет назад.

– Идея пришла мгновенно! – восклицает художник. – И сюжет, и стиль написания, меня словно озарило. Теперь чувствую, что должен исполнить этот проект до конца.

Особый интерес вызывает техника, которую автор назвал «брызгизмом»: он как бы сочетает импрессионистскую манеру с минимализмом. Художник оставляет на холсте много чистого пространства, а цветные брызги символизируют движение и мимолетность жизни.

Вторая часть выставки наполнена современными образами, здесь работы цветные, они больше по формату.

Картины Ибрагимова заставляют зрителей размышлять о времени, о жизни и культурных связях.

На презентации «Кочевой выставки» выпускник Новосибирской архитектурно-художественной академии Арслан Ибрагимов говорил, что теперь он живет и работает в Астане, он планирует поездки по городам Казахстана, а позже поедет далее, будет кочевать по странам тюркского мира. Открытость и масштабность проекта позволят взаимодействовать с разными культурами, обогащаться новыми знаниями и впечатлениями.

#выставка #Петропавловск #искусство #картины #кочевая выставка

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