За один день гвардейцы задержали нарушителя и отыскали троих детей

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26 августа в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2024» в городе Туркестан сотрудники органов внутренних дел заступили на службу по охране общественного порядка совместно с военнослужащими воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

В ходе совместного патрулирования одного из дворов по улице М. Мажитова служебная собака по кличке «Альфа» под руководством младшего сержанта Даурена Маратова начала преследовать проходящего неподалеку мужчину. Сотрудники полиции сразу же остановили гражданина для досмотра содержимого карманов и обнаружилив ходе него 14,5 г. вещества похожего на наркотическое вещество.

Далее правоохранителями было принято решение осуществить обыск квартиры данного гражданина, где с помощью служебной собаки под ванной было обнаружено еще около 2 кг вещества.

Следует отметить, что в этот же день в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», войсковым нарядам Национальной гвардии в городе Шымкент удалось найти троих потерявшихся детей и вернуть их родителям.

Первый случай произошел около 20:15 часов, когда во время обеспечения общественного порядка в парке начальник войскового наряда рядовой Арман Ермекали совместно с патрульными рядовыми Сергеем Образцовым и Алексеем Мартыновым заметили плачущего ребенка. В ходе беседы выяснилось, что шестилетний мальчик потерялся и не мог найти родителей.

- После того, как мы поговорили с ним, мы незамедлительно направились на поиски его родителей. В итоге, спустя 20 минут мы обнаружили его старшего брата, и передали ему ребенка, - рассказал начальник войскового наряда рядовой Арман Ермекали.

Следующий случай был около 21:25 часов, когда к начальнику войскового наряда рядовому Данилу Седешову и патрульным рядовым Руслану Танекееву, Арману Караталову и Рамазану Аразову обратилась местная жительница с просьбой помочь найти её сына. 

Через некоторое время солдаты заметили малолетнего мальчика без присмотра родителей, который подходил под ориентировку. После чего ребенка передали маме.

В этот же вечер, около 21:50 часов, начальник войскового наряда рядовой Жансұлтан Байділдаев и патрульные рядовые Аңсар Құрмаханов и Имаммади Ергали передвигались по маршруту патрулирования по улице Гагарина, когда к ним возле дома 30 обратилась гражданка Ш. с просьбой помочь найти её дочь.

Оказалось, что она самостоятельно искала дочку около 20 минут, но поиски ни к чему не привели. Через некоторое время солдаты заметили девочку в соседнем дворе без присмотра родителей. Выяснилось, что она ушла туда одна и потерялась.

Мама девочки поблагодарила гвардейцев за бдительное несение службы и чуткое отношение к гражданам.

За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковые наряды были поощрены правами командира воинской части 6506. 

 

#казахстан #Шымкент #Туркестан #Нацгвардия

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