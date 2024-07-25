За полгода в РК зарегистрировано 620 ДТП с участием электросамокатов и мопедов

В последние годы серьезно обострилась проблема с электросамокатами и мопедами, влияние которых на дорожную ситуацию возрастает, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несоблюдение владельцами правил дорожного движения приводит к авариям, в том числе с летальным исходом. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК.

30 августа 2023 года принят закон, разработанный совместно с депутатами Мажилиса, в котором закреплены правила передвижения, а также права и обязанности их водителей. Данные меры позволили упорядочить их движение.

«Так, за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 78 ДТП с участием электросамокатов, погибло 2, травмировано 76 человек. С участием электросамокатов выявлено свыше 12 тыс. нарушений ПДД. Только полицейскими методами решить эту проблему невозможно. Хотел бы отметить, что безопасной дорожной инфраструктуры для самокатов у нас нет вообще, или она только начинает создаваться», – сказал спикер.

По данным полиции, в стране протяженность велополос и велодорожек составляет 586 км, или 0,26% от протяженности дорог в Казахстане, при этом подавляющее большинство приходится на Астану, Алматы и Акмолинскую область в п. Боровое. Годовой прирост велодорожек по всей стране составил всего 123 км.

Со стороны акиматов необходимы меры по развитию инфраструктуры: обустройство выделенных полос; строительство отдельных велодорожек; разграничения городов на запретные зоны для их использования.