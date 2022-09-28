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За профессией мечты
Андрей Кратенко

Казахстанский институт общественного развития организовал детский конкурс видеороликов «Моя будущая профессия».

Участники конкурса в возрасте от пяти до 18 лет создавали и размещали в социальных сетях одноминутные креативные ролики. Спонсором выступила крупная горно-металлургическая компания. Шесть авторов-победителей проекта «Zhasdaryn» получили в награду не только ноутбуки и дипломы, но и «День исполнения мечты» в столице Казахстана Нур-Султане.

Одной из финалисток конкурса стала 14-летняя жительница Риддера Александра Серохвостова. В своем ролике она с подростковой категоричностью, но предельной искренностью заявила о том, что Риддер – это город, в котором не знают, что такое эстетика.

– Дом здесь – это место обитания, а не место жизни, – говорит Александра. – Но знаете, я верю, что это можно исправить. С самого раннего детства, еще играя в конструктор, я понимала, для какой профессии предназначена. Архитектор – так трепетно звучит для меня это слово. Сейчас мне 14, и я не изменила своего решения. Напротив, поступила в художественную школу, начала углубленно изучать стили архитектуры в разные эпохи. Ведь у каждого кирпичика есть своя история. Кроме того, в школе я изучаю 3D-моделирование, ведь строительство – это не только эстетика, но и безопасность. Дом – это место, где ты чувствуешь уют, место, куда хочется возвращаться. Искренне верю, что однажды кто-нибудь подойдет к созданному мною зданию, откроет дверь и скажет: «Я – дома».

Конкурс завершился, награды нашли своих героев, позади «День мечты в Нур-Султане». Самое время поделиться впечатлениями…

– У меня очень много увлечений, – рассказывает Александра Серохвостова, – но самым главным всегда оставалось творчест­во. С раннего детства я люблю создавать что-то необычное – это монтаж видеороликов, сочинение стихов, рисование и рукоделие. Когда мой классный руководитель предложила поучаствовать в конкурсе «Zhasdaryn», сразу согласилась. Нужно было создать креативное видео о профессии моей мечты. Это как раз то, что мне нравится! Моей заветной мечтой всегда было стать успешным архитектором. Возможность рассказать об этом привела меня в восторг. Мои близкие меня поддержали. Мама отодвинула все свои дела на второй план и помогала мне в съемке, терпеливо исполняла роль оператора.

– А в столице понравилось? – интересуемся мы.

– Да, мы потрясающе провели время, приехав туда на награж­дение. Вообще этот конкурс меня вдохновил! Теперь я точно знаю, что выбрала верный путь. Сделаю все для реализации моей мечты! – ответила Александра.

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