За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)

Происшествия

Молодой человек жестко поплатился за экстравагантную выходку.

Фото: Polisia.kz

Суд Алматы вынес решение по делу вайнера, устроившего салют на крыше здания полиции,  передает Kazpravda со ссылкой на Polisia.kz.

21-летний вайнер решил привлечь внимание к себе и личной страничке в Сети. 

С этой целью 24 ноября молодой человек забрался с тыльной стороны на крышу стационарного полицейского поста в Алматы и запустил оттуда феерверк, после чего скрылся. 

Через некоторое время его задержали. 

Хайп оценен судебным органом на 10 суток административного ареста. 

Независимо от мотивов  подобные действия являются противозаконными и квалифицируются как  мелкое хулиганство (применение пиротехнических изделий в населенных пунктах). 

Решением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы вайнер признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

 

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