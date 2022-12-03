За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)

Молодой человек жестко поплатился за экстравагантную выходку.

Фото: Polisia.kz

Суд Алматы вынес решение по делу вайнера, устроившего салют на крыше здания полиции, передает Kazpravda со ссылкой на Polisia.kz.

21-летний вайнер решил привлечь внимание к себе и личной страничке в Сети.

С этой целью 24 ноября молодой человек забрался с тыльной стороны на крышу стационарного полицейского поста в Алматы и запустил оттуда феерверк, после чего скрылся.

Через некоторое время его задержали.

Хайп оценен судебным органом на 10 суток административного ареста.

Независимо от мотивов подобные действия являются противозаконными и квалифицируются как мелкое хулиганство (применение пиротехнических изделий в населенных пунктах).

Решением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы вайнер признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.