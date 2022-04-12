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За счастье быть мамой
Гуля Сейсембаева

«Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее» – Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины посвятила этой теме IХ региональную международную конференцию в Шымкенте.

Как сказала в приветственном слове министр здравоохранения РК Ажар Гиният, одной из основных целей системы здравоохранения является укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного здоровья, улучшение демографической ситуации и качества жизни. А целью ставится не только лечить бесплодие, но и принимать меры по его предотвращению и устранению его причин.

Было также отмечено, что в целях успешного внедрения новых технологий в сфере репродукции были созданы все условия. В первую очередь обеспечена законодательная база, утверждены НПА, регулирующие все аспекты осуществления вспомогательных репродуктивных технологий, подготовлены специалисты разных профилей. Благодаря данным мерам сегодня в стране функционируют 29 центров ЭКО. Важную роль в обеспечении доступности высокотехнологичной помощи сыграло государст­венное финансирование программ ЭКО. Так, с 2010 года проведено почти 9 тыс. программ, родилось более 3 тыс. долгожданных детей.

– Браки распадаются из-за отсутствия детей. Глава государства поручил Правительству запустить специальную программу «Аңсаған сәби» с увеличением квот на ЭКО в 7 раз, на это из республиканского бюджета выделено более 6 миллиардов тенге. В рамках программы беременность наступила у более 3 тысяч женщин и родилось более тысячи детей, – подчеркнула Ажар Гиният.

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