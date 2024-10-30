За счет чего Казахстан намерен удвоить ВВП к 2029 году, рассказал Бектенов

Глава правительства Олжас Бектенов ответил на вопрос депутата Мажилиса Асхата Рахимжанова о реалистичности удвоения ВВП Казахстана к 2029 году, передает корреспондент Kazpravda.kz
Премьер Бектенов перечислил основные отрасли экономики, за счет которых произойдет рост.
Так, согласно прогнозу социально-экономического развития страны 2025-2029 годы (базовый сценарий), ежегодный рост ВВП в среднем запланирован на уровне 5,4%.
По словам спикера, при достижении такого показателя ВВП страны увеличится с 321 млрд долларов в 2025 году до 498 млрд долларов в 2029 году. Таким образом, задача по доведению объема ВПП до 450 млрд долларов к 2029 году будет выполнена.
«Но правительство ставит для себя более высокие ориентиры. Согласно национальному плану развития республики до 2029 года, ежегодный рост ВПП должен составлять от 5,6% до 6,9% в год. Это очень амбициозная задача и для того, чтобы достичь таких показателей, необходима активная работа по диверсификации экономики, по повышению ее сложности, по организации и запуску производств продукции высокого передела в стране, а также необходим уход от сырьевой зависимости», – пояснил он.
Бектенов напомнил, что по итогам 9 месяцев этого года, рост ВВП составил 4%, что достигнуто на фоне снижения добычи нефти.
«Мы растем за счет сельского хозяйства, которое выросло на 11,4%, транспорта, торговли, которые показали выше 6% роста. Строительство выросло больше чем на 10%. Рост в этих отраслях поможет поддерживать рост экономики. Но этого недостаточно. Поэтому мы работаем над узловым вопросом – привлечение серьезных объемов инвестиций в экономику для реализации крупных индустриальных, инфраструктурных проектов в стране», – считает премьер.
Он назвал реализацию плана инфраструктурного развития одной из точек роста.
«Также мы завершаем разработку нацпроекта по модернизации системы ЖКХ. Он подразумевает общий объем инвестиций около 10 трлн тенге до 2030 года. Помимо обновления проект принесет резервы для отечественного бизнеса. Преимущественное приобретение всех товаров услуг будут именно у отечественного бизнеса», – заключил Олжас Бектенов.