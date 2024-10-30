За счет чего Казахстан намерен удвоить ВВП к 2029 году, рассказал Бектенов

Глава правительства Олжас Бектенов ответил на вопрос депутата Мажилиса Асхата Рахимжанова о реалистичности удвоения ВВП Казахстана к 2029 году, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер Бектенов перечислил основные отрасли экономики, за счет которых произойдет рост.

Так, согласно прогнозу социально-экономического развития страны 2025-2029 годы (базовый сценарий), ежегодный рост ВВП в среднем запланирован на уровне 5,4%.

По словам спикера, при достижении такого показателя ВВП страны увеличится с 321 млрд долларов в 2025 году до 498 млрд долларов в 2029 году. Таким образом, задача по доведению объема ВПП до 450 млрд долларов к 2029 году будет выполнена.

«Но правительство ставит для себя более высокие ориентиры. Согласно национальному плану развития республики до 2029 года, ежегодный рост ВПП должен составлять от 5,6% до 6,9% в год. Это очень амбициозная задача и для того, чтобы достичь таких показателей, необходима активная работа по диверсификации экономики, по повышению ее сложности, по организации и запуску производств продукции высокого передела в стране, а также необходим уход от сырьевой зависимости», – пояснил он.

Бектенов напомнил, что по итогам 9 месяцев этого года, рост ВВП составил 4%, что достигнуто на фоне снижения добычи нефти.

«Мы растем за счет сельского хозяйства, которое выросло на 11,4%, транспорта, торговли, которые показали выше 6% роста. Строительство выросло больше чем на 10%. Рост в этих отраслях поможет поддерживать рост экономики. Но этого недостаточно. Поэтому мы работаем над узловым вопросом – привлечение серьезных объемов инвестиций в экономику для реализации крупных индустриальных, инфраструктурных проектов в стране», – считает премьер.

Он назвал реализацию плана инфраструктурного развития одной из точек роста.