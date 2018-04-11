​За считанные минуты

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Валерий Горин, Северо-Казахстанская область

Тайыншинский район стал первым в СКО и вторым сельским административным центром по стране, где сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела управления административной полиции начали работать при Центре обслуживания населения. Теперь в районе уладить предусмотренные законом для автовладельцев формальности можно в течение считанных минут. В соответствии с озвученным в ежегодном Послании народу Казахстана Главой государства поручением оказания отдельных госуслуг по принципу «одного заявления» сельчане получили возможность сменить водительское удостоверение или зарегистрировать автомобиль, не тратя времени на хождение по инстанциям. Первые посетители, воспользовавшиеся новшеством, уже по достоинству оценили такую организацию работы.

Важность каждого из этих положений становится особенно зримой, если учесть масштабность контактов служб органов правопорядка с населением: с начала года сотрудниками регистрационно-экзаменационных отделов управления административной полиции ДВД оказано 19 818 госуслуг.

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