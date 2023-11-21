За службу – в университет

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Флора Левина

Военнослужащие в Семее получили грант на образование в вузах страны.

Девять военнослужащих, проходящих службу в воинской части 5511 Национальной гвардии РК, стали счастливыми обладателями грантов на обучение в высших учебных заведениях страны. Церемония вручения сертификатов прошла перед всем личным составом на строевом плацу.

В ходе торжественного мероприятия было отмечено, что эта мера государственной поддержки мотивирует молодых людей к прохождению службы в армии.

– Получение гранта на бесплатное обучение не предоставляется каждому военнослужащему. Для этого солдаты проходят специальный отбор, они должны активно участвовать в разных мероприятиях, быть отличниками боевой подготовки. Данное нововведение дает толчок стремлению солдат стать лучшими в период воинской службы. Я думаю, что такие условия, несомненно, вызовут желание молодежи идти в армию, – сказал майор запаса Орынгазы Кенжебаев.

Асылжан Сайранбек получил возможность учиться в техническом университете Усть-Каменогорска.

– Для меня такая новость стала неожиданностью. После окончания воинской службы я планировал поступить в университет. Эта мысль не давала мне покоя, так как нужно было потратить два-три месяца на подготовку к ЕНТ. И вот, находясь в армии, я стал обладателем гранта и получу военный билет. Моей радости нет предела, – говорит ефрейтор Асылжан Сайранбек.

Как рассказали в Региональном командовании «Шы­ғыс», все данные о солдатах размещены на цифровой платформе «Призывники 2.0». Информация автоматически систематизируется. В программе в качестве основного показателя оцениваются личные достижения каждого солдата с первого дня службы в армии и уровень боевой подготовки.

#грант #призывники #воинская часть 5511

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