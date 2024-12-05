За три дня в Казахстане изъяли тонны нелегальной спиртосодержащей продукции

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МВД провел ОПМ по предупреждению и выявлению преступлений, связанных с нелегальным оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной (никотиносодержащей) продукции

Основное внимание уделено пресечению каналов незаконных крупнооптовых поставок фальсифицированной и контрабандной продукции в регионы.

«За три дня операции выявлено и изъято из незаконного оборота более 7 тонн спиртосодержащей продукции. Конфисковано почти 160 тысяч пачек нелегальных сигарет, свыше 26 тысяч вейпов, порядка 34 тысячи картриджей к ним, 35 тысяч масляных кубиков и более одной тысячи снюсов», – проинформировал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В Павлодаре сотрудниками полиции обнаружен склад с большим количеством нелегальных электронных сигарет, запчастей и жидкости для их заправки. Изъято 3,5 тысячи вейпов, задержан 30-летний владелец товара. Общая сумма конфискованных изделий составила 150 млн тенге.

Кроме того, в Алматинской области в подпольном цеху, расположенном в частном доме у местного жителя, обнаружено и изъято 2 тонны 600 литров алкоголя, 500 литров сырья, 65 литров готовой продукции, 60 литров этилового спирта.