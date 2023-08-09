За выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в Астане

Осужденные члены преступной группировки в Астане помогли своим клиентам уклониться от уплаты налогов на сумму более 1 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

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Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Сообщается, что группа лиц оказывала пособничество по выписке фиктивных счетов-фактур в период с сентября 2021 года по март 2022 года.

«Своими действиями они причинили государству особо крупный ущерб в размере более 1 млрд тенге неуплаченных налогов. Приговором суда члены ОПГ признаны виновными и лишены свободы сроком от 3,5 до 4,5 лет», – отметили в агентстве.

