Забег на гору – добрая традиция

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В честь Дня Республики 100 студентов-спортсменов устроили забег на гору Казахстан в Усть-Каменогорске.

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Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, для спортивной молодежи такой забег на дистанцию 1 500 метров вверх по склону стал доброй традицией. Лучший результат среди юношей показал легкоатлет Рауль Жолдыбеков. Он добрался до финиша за 6 минут 37 секунд. Парень занимается спортом пять лет. Среди девушек первой пришла Виктория Моисеева – представитель университетской команды по гребному слалому. По словам спортсменки, несмотря на ветер, забег принес удовольствие, дал возможность испытать свои силы. Победителям вручили дипломы. Спортивный праздник завершился исполнением гимна страны.

#Усть-Каменогорск #забег #День Республики

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