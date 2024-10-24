Забег на гору – добрая традиция Статьи 24 октября 2024 г. 0:30 38 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В честь Дня Республики 100 студентов-спортсменов устроили забег на гору Казахстан в Усть-Каменогорске. фото автора Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, для спортивной молодежи такой забег на дистанцию 1 500 метров вверх по склону стал доброй традицией. Лучший результат среди юношей показал легкоатлет Рауль Жолдыбеков. Он добрался до финиша за 6 минут 37 секунд. Парень занимается спортом пять лет. Среди девушек первой пришла Виктория Моисеева – представитель университетской команды по гребному слалому. По словам спортсменки, несмотря на ветер, забег принес удовольствие, дал возможность испытать свои силы. Победителям вручили дипломы. Спортивный праздник завершился исполнением гимна страны. #Усть-Каменогорск #забег #День Республики